Bến Tre phát hiện 49 trường hợp F0, trong đó có 39 ca mắc ngoài cộng đồng

Tin y tế 09/11/2021 09:03

UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Công văn số 7327 về việc triển khai Công điện số 8149 của Văn phòng Chính phủ tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Nhân dân, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tại Bến Tre đã tăng trở lại trong khoảng thời gian gần đây. Vào sáng 9/11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 45 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, có 39 ca ngoài cộng đồng.

Trước tình hình này, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 các huyện, thành phố trong tỉnh thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Rà soát lại các kế hoạch, phương án và chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã chuẩn bị phương án chống dịch trên địa bàn linh hoạt, khoa học, hiệu quả; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả... gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

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Địa phương tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch - Ảnh: Internet

UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, bến xe...; đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không vì đã tiêm vaccine mà lơ là, chủ quan; xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch.

Ngoài ra, địa phương yêu cầu Sở Y tế tỉnh nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp, tổ chức tiêm chủng nhanh, kịp thời, hiệu quả ngay sau khi được phân bổ vaccine.

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Bến Tre tăng cường tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân - Ảnh: Nhân dân

Đến nay, tổng số ca mắc toàn tỉnh là 2.897 ca, ra viện 2.153 ca và tử vong 53 ca. Tỉnh Bến Tre đã tiêm vaccine mũi một cho người dân từ 18 tuổi trở lên đạt 87,04%, trong đó có 41,57%  đã tiêm đủ 2 mũi.

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