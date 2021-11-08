Tỉnh Sơn La phát hiện thêm 9 ca mắc Covid-19, trong đó có một trẻ nhỏ chỉ mới 1 tuổi

Tin y tế 08/11/2021 10:26

Tỉnh Sơn La ghi nhận thêm 9 trường hợp F0 ở các huyện Mường La, Phù Yên và Sông Mã. Trong đó, các trường hợp F0 phát hiện tại cộng đồng ở Sơn La lần này đều đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trước khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, tỉnh Sơn La vừa ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19 ở các huyện Mường La, Phù Yên và Sông Mã. Trong đó, 1 trường hợp là F1 của các ca đã ghi nhận trước đó tại tỉnh, số còn lại là các ca được phát hiện trong khu cách ly và thứ phát ngoài cộng đồng.

Cụ thể, trường hợp F1 tại tỉnh chuyển thành F0 là G.A.C - Trưởng bản Bãi Lươn, xã Mường Do, huyện Phù Yên. Bệnh nhân này trước đó (ngày 2/11) trong lúc đi chăn trâu về có gặp và nói chuyện với 2 người cùng bản là G.A.S và G.A.T mới từ Bình Dương về. Sau khi S và T được xác định mắc Covid-19 vào ngày 4/11, trưởng bản C được đưa đi cách ly tập trung và ngày 7/11 có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

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Sơn La đã ghi nhận 61 ca mắc Covid-19 trong hơn 1 tháng qua - Ảnh: VOV

Đối với 8 F0 còn lại (gồm 2 trường hợp ở Phù Yên, 1 ở Sông Mã và 5 ở Mường La), các F1 liên quan đến các ca bệnh phát hiện tại tỉnh khác là Hà Nội, Phú Thọ, một số thì đi từ tỉnh Bình Dương về, đang cách ly tại xã, 1 trường hợp trong số này là bệnh nhân L.A.P mới 1 tuổi, trước đó cùng bố mẹ tại Tân Uyên, Bình Dương trở về và đang ở trong khu cách ly cùng mẹ do vẫn đang bú.

Đáng chú ý là các trường hợp F0 phát hiện tại cộng đồng ở Sơn La lần này đều đã di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người trước khi được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Vì vậy, theo đánh giá, những người đã tiếp xúc gần với các bệnh nhân này và các địa điểm các bệnh nhân đã đến, như: Bệnh viện Quân Y 6 ở TP Sơn La; quán cháo ở cổng Viện và cửa hàng bán chăn gần Viện; khách đi cùng trên xe buýt từ TP Sơn La đi Mường La chiều tối ngày 6/11… có nguy cơ nhiễm bệnh rất cao; Các bệnh nhân được phát hiện khi đang cách ly tại xã thì có nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng ở mức thấp, song những người ở cùng phòng trong khu cách ly có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

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Bệnh viện Quân Y 6 đã quyết định phong tỏa tạm thời khu vực khoa Ngoại chuyên khoa của bệnh viện - Ảnh: Internet

Để kịp thời kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, vào tối 7/11, Bệnh viện Quân Y 6 (thuộc Cục hậu cần Quân khu 2) đã quyết định phong tỏa tạm thời khu vực khoa Ngoại chuyên khoa của Bệnh viện, thời gian phong tỏa là 14 ngày.

Đồng thời, các địa phương có các ca F0 mới ghi nhận cũng đã gửi thông báo tìm người đến các địa điểm liên quan đến các bệnh nhận mắc Covid-19 trên địa bàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai hiệu quả. Tính tới thời điểm hiện tại, tổng hợp từ ngày 5/10 đến nay, Sơn La đã phát hiện 61 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là các công dân trở về từ các tỉnh đang có dịch và một số trường hợp lây nhiễm thứ phát. 

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Sau khi tiêm vắc xin COVID-19, trẻ em sẽ được theo dõi trong vòng 15 đến 30 phút để đội ngũ y tế tại cơ sở tiêm chủng có thể can thiệp kịp thời với những trẻ bị dị ứng với vắc xin được tiêm.

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