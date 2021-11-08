Những tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em, phụ huynh cần lưu ý những gì?

Tin y tế 08/11/2021 06:32

Sau khi tiêm vắc xin COVID-19, trẻ em sẽ được theo dõi trong vòng 15 đến 30 phút để đội ngũ y tế tại cơ sở tiêm chủng có thể can thiệp kịp thời với những trẻ bị dị ứng với vắc xin được tiêm.

Chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, Thạc sĩ, kỹ sư Lê Mạnh Đức Khoa Xạ trị - Xạ phẫu, Viện Ung thư (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), cho biết, cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19 cho trẻ em trên 12 tuổi. Vắc xin cho trẻ em được yêu cầu tiêm hai mũi cách nhau 21 ngày. Liều thứ hai có thể được tiêm lên đến sáu tuần sau liều đầu tiên, nếu cần.

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 vắc xin Pfizer-BioNTech COVID-19 được chỉ định tiêm cho trẻ em trên 12 tuổi - Ảnh: Internet

Ngoài ra, sau khi tiêm vắc xin COVID-19, trẻ sẽ được theo dõi trong vòng 15 đến 30 phút để đội ngũ y tế tại cơ sở tiêm chủng có thể can thiệp kịp thời với những trẻ bị dị ứng với vắc xin được tiêm. Các tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm là: 

- Trên cánh tay nơi trẻ được tiêm vắc xin: Đau đớn; Đỏ; Sưng tấy;

- Tác dụng phụ trên toàn cơ thể: Mệt mỏi; Đau đầu; Đau cơ; Ớn lạnh; Sốt; Buồn nôn

Tương tự như người lớn, trẻ em có các tác dụng phụ thường kéo dài từ 1 đến 3 ngày. Những tác dụng phụ này có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động hàng ngày của trẻ, nhưng chúng sẽ biến mất sau vài ngày. Song, một số trẻ không có tác dụng phụ.

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Sau tiêm xong, trẻ cần được theo dõi kỹ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sở y tế, về quan sát, chăm sóc, theo dõi sau tiêm, Phó Giám đốc Sở Y tế tư vấn, trẻ sau tiêm nên có chế độ dinh dưỡng bình thường, uống nhiều nước.

Khi thấy các triệu chứng bất thường cần báo nhân viên y tế để được hỗ trợ. Chuyên gia cũng khuyến cáo, ngoài việc theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm, phụ huynh cần theo dõi các cháu trong vòng 28 ngày, đặc biệt là trong 7 ngày đầu, nhất là 3 ngày đầu tiên sau tiêm phải quan sát, theo dõi kỹ sức khỏe của trẻ, khi có bất kỳ biểu hiện nào cần được phát hiện ngay.

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