Vào ngày 5/11, Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện ổ dịch phức tạp, chưa xác định rõ nguồn lây tại Công ty sản xuất giày Uy Việt. Sau đó, kết quả xét nghiệm PCR cho thấy có 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân của Công ty này.

Báo Công an TP.HCM đưa tin, vào ngày 5/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Đức (Bà Rịa- Vũng Tàu) phát hiện ổ dịch phức tạp, chưa xác định rõ nguồn lây tại Công ty sản xuất giày Uy Việt (cơ sở đóng tại Khu công nghiệp Đô thị Sonadezi Châu Đức). Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy có 8 ca dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân của Công ty này.

Trong 8 trường hợp dương tính trên có 7 công nhân sinh sống tại huyện Châu Đức và một công nhân còn lại sinh sống tại thị xã Phú Mỹ. Qua truy vết, xác định có 540 ca F1 trên tổng số 3.600 công nhân của Công ty đã được đưa đi cách ly tập trung và hơn 3.000 công nhân còn lại là F2, thực hiện cách ly tại nhà.

Công ty có tổng số lao động tại hai cơ sở lên đến hơn 8.000 lao động - Ảnh: Công an TP.HCM

Vào ngày 6/11, tại Công ty sản xuất giày Uy Việt, cơ sở tại KCN Đông Xuyên, TP.Vũng Tàu, với gần 4.500 công nhân, qua quá trình xét nghiệm nhanh cho 1.371 người lao động thuộc phân xưởng C và B, đã phát hiện 24 trường hợp dương tính, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm PCR khẳng định. Ngay sau đó, lãnh đạo Công ty đã sắp xếp 24 công nhân này tại khu vực cách ly tạm thời, cho khử khuẩn toàn bộ khu vực xét nghiệm, phân xưởng và nhà ăn.

Địa phương tiến hành xét nghiệm cho toàn bộ công nhân công ty - Ảnh: Người lao động

Theo chia sẻ từ báo Người lao động, sau khi nhận được thông tin kể trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vũng Tàu đã yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm nhanh và xét nghiệm PCR toàn bộ công nhân tại Công ty. Kết quả đến 16 giờ cùng ngày phát hiện thêm 2 trường hợp nghi nghiễm.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định, ổ dịch xuất hiện tại 2 cơ sở của Công ty sản xuất giày Uy Việt là ổ dịch phức tạp. Đồng thời, địa phương cũng như phía Công ty cần tiến hành truy vết, cách ly nghiêm ngặt, không để bùng phát thành ổ dịch lớn, vì đây là Công ty có số lượng công nhân rất lớn, sinh sống tại nhiều địa phương.

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