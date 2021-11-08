Bắc giang tiếp tục ghi nhận thêm 70 trường hợp F0, trong đó có 6 ca mắc liên quan đến quán karaoke hoạt động 'chui'

UBND tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 70 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn. Trong đó, chùm ca bệnh liên quan tại huyện Yên Thế có 34 ca F0. Hiện, 19 trường hợp đã được cách ly và 15 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc trong vùng phong tỏa.

Theo Pháp luật và bạn đọc đưa tin, ngày 7/11, UBND tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 70 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn. Theo chia sẻ, chùm ca bệnh liên quan đến quán cafe Phố tại huyện Lạng Giang có 6 ca F0 là các trường hợp F1 đã cách ly tập trung trước đó. Chùm ca bệnh liên quan tại huyện Tân Yên có 12 ca F0, là F1 của các trường hợp F0 trước đó. Chùm ca bệnh liên quan đến xưởng D, Công ty Luxshare - ICT có 14 trường hợp, đã được cách ly ly tập trung trước đó. Chùm ca bệnh liên quan đến chợ Ninh Hiệp có 2 ca F0, đã được cách ly tập trung và có 1 ca F0 là người đi về từ vùng dịch (tỉnh Bình Dương), đã được cách ly tập trung tại Việt Yên. Đáng chú ý, qua xét nghiệm tầm soát, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện 1 ca F0 ngoài cộng đồng tại huyện Lục Ngạn.Các cơ quan chức năng hiện đang tiến hành điều tra yếu tố dịch tễ.

Chùm ca bệnh liên quan đến quán karaoke 'cafe Phố' tại huyện Lạng Giang có 6 ca F0 - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Tính đến nay, ổ dịch liên quan đến quán cafe Phố đã phát hiện hơn 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 cùng với khoảng 300 trường hợp F1. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo Điều 295 Bộ luật Hình sự. Theo cơ quan công an, cơ sở Karaoke cafe Phố (địa chỉ tại thôn Mia, xã An Hà, huyện Lạng Giang do ông Cao Xuân Ngọc (SN 1957, trú thôn Mia, xã An Hà) đứng tên, do Cao Xuân Trung (SN 1988, con trai ông Ngọc) và Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1991 vợ Trung) khai thác, quản lý. Trước đó, cơ sở Karaoke trên đã được ký cam kết tạm dừng kinh doanh dịch vụ để phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn lén lút hoạt động, gây hậu quả làm lây lan, phát tán dịch bệnh trên địa bàn.

Trước đó, dẫn tin từ Người Lao Động, qua công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19, cơ quan chức năng đã phát hiện 20 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến quán Karaoke Cà phê Phố, 300 trường hợp F1 và khoảng 3.000 trường hợp F2. Được biết trong 20 bệnh nhân F0 có nhiều nhân viên ở quán Karaoke này Sau khi phát hiện các ca mắc Covid-19, các cơ quan chức năng hiện đang tiến hành điều tra yếu tố dịch tễ - Ảnh minh họa: Internet Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Lạng Giang có công văn yêu cầu ban chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, phân công thành viên ban chỉ đạo trực 24/24 giờ tại trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch của đơn vị mình, trong đó thành phần trực bắt buộc phải có lãnh đạo xã, thị trấn. Đối với các xã, thị trấn phát sinh F0, ban chỉ đạo các xã, thị trấn ngay lập tức quyết định thành lập tổ công tác do một đồng chí lãnh đạo cấp xã làm tổ trưởng, có nhiệm vụ trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 (24/24 giờ) cho đến khi tình hình dịch được kiểm soát.

Nhà Bè 'đối mặt' với số ca mắc Covid-19 tăng cao, khẩn trương chuyển thành vùng nguy cơ cao Vào ngày 8/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, từ ngày 1/10 đến 4/11, qua giám sát hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại H.Nhà Bè, HCDC ghi nhận có 2.551 ca F0, trong đó có 1.750 ca khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR và 801 ca test nhanh.

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