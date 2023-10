Bắc giang tiếp tục ghi nhận thêm 70 trường hợp F0, trong đó có 6 ca mắc liên quan đến quán karaoke hoạt động 'chui'

Chùm ca bệnh liên quan đến quán karaoke 'cafe Phố' tại huyện Lạng Giang có 6 ca F0 - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Tính đến nay, ổ dịch liên quan đến quán cafe Phố đã phát hiện hơn 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 cùng với khoảng 300 trường hợp F1. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, cơ sở Karaoke cafe Phố (địa chỉ tại thôn Mia, xã An Hà, huyện Lạng Giang do ông Cao Xuân Ngọc (SN 1957, trú thôn Mia, xã An Hà) đứng tên, do Cao Xuân Trung (SN 1988, con trai ông Ngọc) và Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1991 vợ Trung) khai thác, quản lý. Trước đó, cơ sở Karaoke trên đã được ký cam kết tạm dừng kinh doanh dịch vụ để phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn lén lút hoạt động, gây hậu quả làm lây lan, phát tán dịch bệnh trên địa bàn.