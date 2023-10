Nhà Bè 'đối mặt' với số ca mắc Covid-19 tăng cao, khẩn trương chuyển thành vùng nguy cơ cao

Vào ngày 8/11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, từ ngày 1/10 đến 4/11, qua giám sát hoạt động phòng chống dịch Covid-19 tại H.Nhà Bè, HCDC ghi nhận có 2.551 ca F0, trong đó có 1.750 ca khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR và 801 ca test nhanh.

Chia sẻ thông tin từ Thanh niên, các ca bệnh được phát hiện từ các công nhân dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại 2 khu công nghiệp lớn là Hiệp Phước và Long Hậu. Các công nhân này cư ngụ tại các khu trọ trên địa bàn. Hiện nay, H.Nhà Bè có 770 ca F0 đang được cách ly và điều trị tại nhà, trong đó có 395 ổ dịch hộ gia đình, 19 ổ dịch cộng đồng.

Đối với việc cấp phát các túi thuốc A, B và C, H.Nhà Bè thực hiện kịp thời và theo đúng quy định. Riêng túi thuốc C, huyện đã cấp phát 100% số lượng. Ngoài ra, H.Nhà Bè hiện có 7 trạm y tế lưu động do lực lượng quân y hỗ trợ, quản lý và chăm sóc F0, tuy nhiên theo dự kiến, đến cuối tháng 11/2021, lực lượng quân y sẽ ngưng hỗ trợ cho địa phương.

Sở Y tế TP.HCM kiểm tra F0 cách ly tại nhà ở H.Nhà Bè - Ảnh: Thanh niên

Qua kiểm tra, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết H.Nhà Bè có nhiều khu công nghiệp, lại có cảng biển, biến động dân cư cao nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh Covid-19 sẽ cao. Vậy nên, địa phương đòi hỏi phải có biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ tại các khu công nghiệp và khu nhà trọ công nhân. Bên cạnh đó, địa phương cũng cần rà soát những trường hợp chưa tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 để có kế hoạch tiêm cho những trường hợp này.

Ngoài ra, huyện cũng cần nhanh chóng tính toán nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch sớm thành lập các trạm y tế lưu động tương ứng với số lượng F0 mắc mới để có thể hỗ trợ kịp thời cho người bệnh khi lực lượng quân y rút khỏi địa phương. Thành phố luôn chuẩn bị sẵn sàng các túi thuốc A, B và C, vì vậy H.Nhà Bè cần làm đề xuất nhu cầu sử dụng các túi thuốc khi cần, thành phố sẽ cấp phát ngay, không để tình trạng thiếu hụt các túi thuốc cho người bệnh.

