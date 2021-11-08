Phát hiện 2 học sinh mắc Covid-19, Hải Phòng chỉ đạo cho học sinh nghỉ khẩn cấp

Tin y tế 08/11/2021 13:42

Vào sáng 8/11, TP.Hải Hòng vừa ghi nhận 7 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Theo chia sẻ thông tin từ Tiền phong, vào sáng 8/11, BCĐ Phòng chống COVID-19 quận Kiến An (TP Hải Phòng) ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 6 trường hợp là người thân trong gia đình trú tại đường Trần Tất Văn, phường Tràng Minh, gồm: V.V.Đ (SN 1999), V.V.C (SN 1956), P.T.M (SN 1958), V.P.T (SN 2004), V.V.Đ (SN 2007) và V.V.H (SN 2007).

Trường hợp còn lại là B.H.T (SN1984, trú phường Nam Sơn), làm cùng công ty với bệnh nhân Y.T.H ở quận Lê Chân. Ngay sau khi nhận thông, BCĐ Phòng chống COVID-19 quận Kiến An khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch, khoanh vùng phong tỏa nơi ở của các bệnh nhân. Qua rà soát, truy vết lực lượng chức năng bước đầu xác định ít nhất có hơn 130 F1, trong đó 16 F1 tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện An Lão).

duong tinh voi SARS-CoV-2
Học sinh các cấp ở quận Kiến An buộc phải nghỉ học trực tiếp - Ảnh: Tiền phong

Quận Kiến An nhận định, các ca bệnh tại phường Tràng Minh có tính chất phức tạp, thời gian diễn biến từ nhiều ngày, liên quan nhiều địa điểm, nhiều người. Đặc biệt khu vực chợ Phù Lưu, Trường THCS Bắc Hà, Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Sau khi nhận được thông tin trên, quận Kiến An và Sở GD&ĐT thành phố đã quyết định cho học sinh các cấp, trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ năng sống, ngoại ngữ trên địa bàn quận tạm thời dừng đến trường từ 8/11.

Bên cạnh đó, lãnh đạo quận Hồng Bàng cho biết, địa phương cũng vừa khẩn cấp thông báo cho học sinh Trường THCS Hồng Bàng tạm nghỉ vì có học sinh là F2 trở thành F0. Ngoài ra, Trường tiểu học An Đồng (huyện An Dương) cũng tiếp tục cho học sinh nghỉ học để làm xét nghiệm lần 2. Trước đó, trường tiểu học này ghi nhận 2 ca F0.

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UBND tỉnh Bắc Giang ghi nhận thêm 70 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn. Trong đó, chùm ca bệnh liên quan tại huyện Yên Thế có 34 ca F0. Hiện, 19 trường hợp đã được cách ly và 15 trường hợp phát hiện qua khám sàng lọc trong vùng phong tỏa.

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Từ khóa:   chuỗi lây nhiễm dương tính SARS-CoV-2 trường hợp F0

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