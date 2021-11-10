Bộ Y tế chính thức phê duyệt vắc xin Covaxin của Ấn Độ

Vào ngày 10/11, Bộ Y tế chính thức phê duyệt vắc xin Covaxin do Công ty Bharat Biotech International Limited (Ấn Độ) sản xuất.

Theo chia sẻ thông tin từ Tiền phong, vào ngày 10/11, vắc xin Covaxin do Công ty Bharat Biotech International Limited (Ấn Độ) được Bộ Y tế thông qua. Được biết, mỗi liều vắc xin có 0,5 ml chứa 6 mcg kháng nguyên toàn SARS-CoV-2 bất hoạt (chủng NIV-2020-770), bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm. Vắc xin được đóng gói hộp 16 lọ, mỗi lọ chứa 1 liều, 5 liều, 10 liều và 20 liều; mỗi liều 0,5 ml. Đồng thời, Bộ Y tế cũng quy định các điều kiện đi kèm việc phê duyệt Covaxin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, Cục Quản lý Dược có trách nhiệm cấp phép nhập khẩu vắc xin Covaxin theo quy định khi nhận được hồ sơ của cơ sở nhập khẩu. Cơ quan này cần thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu, quản lý chất lượng vắc xin nhập khẩu.

Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine Covaxin - Ảnh: Internet Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện đánh giá tính an toàn, hiệu quả của vắc xin Covaxin trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Tư vấn sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế của Bộ Y tế (Hội đồng Tư vấn) trong quá trình sử dụng. Cục Y tế Dự phòng thực hiện các trách nhiệm liên quan đến tiêm chủng vắc xin Covaxin. Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế có trách nhiệm kiểm định và cấp Giấy chứng nhận xuất xưởng lô vắc xin Covaxin trước khi đưa ra sử dụng.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đề nghị đơn vị đề nghị phê duyệt vắc xin có trách nhiệm phản hồi kịp thời các yêu cầu của bộ để bổ sung thêm dữ liệu hoặc những yêu cầu có liên quan vắc xin Covaxin và chủ động cung cấp, cập nhật thông tin mới trong suốt quá trình phát triển sản phẩm. Bên cạnh đó, công ty này phải phối hợp với cơ sở sản xuất vắc xin đảm bảo các điều kiện sản xuất tại cơ sở sản xuất vắc xin Covaxin nhập khẩu vào Việt Nam như đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng của lô vắc xin Covaxin nhập khẩu vào Việt Nam. Việt Nam có 9 loại vắc xin Covid-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt - Ảnh: Internet Đồng thời, công ty vắc xin càn phảo phối hợp với các cơ quan quản lý (Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) và đơn vị có đủ điều kiện tổ chức thực hiện việc đánh giá tính an toàn, hiệu quả của Covaxin; kiểm định các lô vắc xin Covaxin trước khi đưa ra sử dụng; hướng dẫn việc bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin cho các cơ sở tiêm chủng. Hiện tại, Việt Nam có 9 loại vắc xin Covid-19 đã được phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch.

Chuyên gia khẳng định thuốc dạng viên kháng Covid-19 không thể thay thế vaccine Mới đây, 6 chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trả lời phỏng vấn của Reuters đã bày tỏ tin tưởng về triển vọng của các phương pháp điều trị mới hiệu quả đối với COVID-19, nhưng họ đều đồng ý các loại thuốc này không thể thay thế vaccine.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-y-te-chinh-thuc-phe-duyet-vac-xin-covaxin-cua-an-do-435529.html