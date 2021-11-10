Chuyên gia khẳng định thuốc dạng viên kháng Covid-19 không thể thay thế vaccine

Mới đây, 6 chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trả lời phỏng vấn của Reuters đã bày tỏ tin tưởng về triển vọng của các phương pháp điều trị mới hiệu quả đối với COVID-19, nhưng họ đều đồng ý các loại thuốc này không thể thay thế vaccine.

Thuốc uống kháng virus của Merck và Pfizer đã được chứng minh là làm giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và tử vong do COVID-19 nếu được dùng đủ sớm. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo những người do dự tiêm chủng không nên nhầm lẫn giữa lợi ích của phương pháp điều trị với phòng ngừa bằng vaccine. Theo ET Healthworld, kết quả sơ bộ của cuộc khảo sát trên 3.000 công dân Mỹ của Trường Y tế Công cộng, Đại học Thành phố New York (CUNY) cho thấy các loại thuốc điều trị COVID-19 có thể cản trở nỗ lực thúc đẩy mọi người tiêm chủng.

Thuốc kháng virus Molnupiravir do hai công ty Merck và Ridgeback Biotherapeutics phát triển - Ảnh: Reuters Ngày 1/10, Merck và đối tác Ridgeback Biotherapeutics tuyên bố thuốc kháng virus đường uống của họ có thể giúp giảm một nửa số lần nhập viện và tử vong. Loại thuốc đó, được gọi là Molnupiravir, đã được chấp thuận sử dụng tại Anh. Trong khi đó, vào hôm 5/11, nhà sản xuất vaccine COVID-19 hàng đầu Pfizer cũng cho biết thuốc kháng virus Paxlovid thử nghiệm của họ làm giảm 89% nguy cơ nhập viện và tử vong do virus SARS-CoV-2 ở người trưởng thành có nguy cơ cao. Tuy nhiên, cả 2 loại thuốc này đều cần được Cơ quan Quản lý Y tế Mỹ thông qua và dự kiến ra mắt trên thị trường vào tháng 12. Được biết, 6 chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trả lời phỏng vấn của Reuters đã bày tỏ tin tưởng về triển vọng của các phương pháp điều trị mới hiệu quả đối với COVID-19, nhưng họ đều đồng ý các loại thuốc này không thể thay thế vaccine.

Thuốc dạng viên uống nên được sử dụng cùng với việc tiêm chủng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn - Ảnh: Internet Theo một nghiên cứu tại Mỹ, ngay cả khi đối mặt với biến thể Delta có khả năng lây truyền cao, vaccine của Pfizer/BioNTech vẫn có hiệu quả, giảm tổng cộng 86,8% nguy cơ nhập viện. Tiến sĩ Leana Wen, bác sĩ cấp cứu kiêm giáo sư y tế công cộng tại Đại học George Washington và cựu ủy viên y tế của Baltimore, chia sẻ thêm: “Tôi nghĩ thông tin về thuốc của Pfizer là một tin tuyệt vời song nó cần được sử dụng cùng với việc tiêm chủng. Nó không thay thế được vaccine”. Đồng quan điểm với ý kiến trên, ông Albert Bourla, Giám đốc điều hành của hãng dược phẩm Pfizer, nhận định: “Thuốc là phương pháp điều trị dành cho những người không may mắc bệnh. Đây không nên là lý do để chúng ta đặt bản thân, gia đình và xã hội vào tình trạng nguy hiểm”. Các chuyên gia cho biết, một lý do chính để không nên phụ thuộc vào những viên thuốc mới là thuốc kháng virus chỉ ngăn virus nhân lên trong cơ thể. Thuốc phải được đưa vào cơ thể đúng thời điểm mới mắc bệnh mới có hiệu quả vì COVID-19 có các giai đoạn phát triển bệnh khác nhau.

Trong tương lai thế giới có thể kiểm soát được đà lây lan của SARS-CoV-2, giống như đã kiểm soát cúm mùa Thế giới có thể không xóa sổ hoàn toàn virus gây ra Covid-19. Tuy nhiên, tới một thời điểm nào đó, dịch bệnh toàn cầu này sẽ không còn là đại dịch nữa và nằm trong tầm kiểm soát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gia-khang-dinh-thuoc-dang-vien-khang-covid-19-khong-the-thay-the-vaccine-435489.html