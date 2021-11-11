Lý giải hiện tượng không mắc Covid-19 dù tiếp xúc gần, 'mở đường' cho thế hệ vaccine mới trong tương lai

Tin y tế 11/11/2021 11:26

Tế bào T là dạng tế bào đóng vai trò trung tâm trong việc xác định và loại bỏ những kẻ xâm nhập vào cơ thể. Chính vì vậy, loại tế bào này có khả năng loại bỏ virus từ sớm, dẫn tới kết quả âm tính với xét nghiệm PCR và xét nghiệm kháng thể.

Vào ngày 10/11, theo Guardian đưa tin, khoảng 15% số nhân viên y tế được theo dõi trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên ở London, Anh có thể từng dương tính với SARS-CoV-2 xâm nhập nhưng tế bào T trong hệ miễn dịch của họ đã loại bỏ virus từ sớm, dẫn tới kết quả âm tính với xét nghiệm PCR và xét nghiệm kháng thể. 

Tế bào T là dạng tế bào đóng vai trò trung tâm trong việc xác định và loại bỏ những kẻ xâm nhập vào cơ thể. Loại tế bào này được ví như sát thủ đặc trị mầm bệnh khi chúng có thể phát hiện, ghi nhớ virus và huy động các tế bào khác của hệ miễn dịch đáp ứng vaccine. 

duong tinh voi SARS-CoV-2
Tế bào T tấn công các tế bào độc hại với cơ thể - Ảnh: Shutterstock

Cụ thể, nghiên cứu trên theo dõi sát sao nhân viên y tế để ghi nhận các dấu hiệu lây nhiễm và phản ứng miễn dịch trong làn sóng dịch đầu tiên ở London. Dù rủi ro phơi nhiễm cao, 58 nhân viên y tế chưa từng xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong thời gian diễn ra nghiên cứu. Song, mẫu máu của những người này cho thấy cơ thể họ có sự gia tăng số tế bào T có phản ứng trước Covid-19, cao hơn các mẫu được lấy từ trước khi đại dịch hoành hành và các mẫu của người khác chưa từng phơi nhiễm nCoV.

Kết quả này cho thấy do từng mắc các loại virus corona gây ra cảm cúm thông thường, một bộ phận trong cộng đồng đã có tế bào nhớ T từ trước đại dịch. Điều này đã bảo vệ họ trước Covid-19. Những tế bào miễn dịch này sẽ phát hiện protein trong bộ máy tái tạo - bộ phận mà SARS-CoV-2 có chung với các loại virus corona khác. Ở một số người, phản ứng này đủ nhanh và mạnh để tiêu diệt virus từ giai đoạn đầu.

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Nhờ tế bào T, chúng ta không mắc Covid-19 dù tiếp xúc gần - Ảnh: Internet

Phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt vì phản ứng miễn dịch của tế bào T thường sẽ kéo dài trong nhiều năm. Hơn nữa, bộ máy tái tạo của virus mà tế bào T nhắm tới thường được bảo toàn ở các loại virus corona khác nhau. Điều này có nghĩa vaccine tập trung vào bộ máy tái tạo của virus nhiều khả năng sẽ bảo vệ trước biến chủng mới, thậm chí là mầm bệnh mới.

Những kháng thể vô hiệu hóa này có hiệu quả bảo vệ rất tốt trước Covid-19 thể nặng, nhưng cường độ bảo vệ giảm dần theo thời gian. Ngoài ra, phần protein gai của virus có khả năng đột biến, từ đó làm giảm tác dụng vaccine.

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Từ khóa:   dương tính với SARS-CoV-2 Covid-19 tế bào T

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