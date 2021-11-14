Vaccine COVID-19 dạng hít lần đầu tiên ra mắt công chúng tại Trung Quốc

Vaccine COVID-19 dạng hít do chuyên gia tại Viện Quân y thuộc Viện Khoa học quân sự Trung Quốc và Công ty công nghệ sinh học Cansino Biologics hợp tác phát triển.

Theo chia sẻ thông tin từ VTV News, vào ngày 13/11, vaccine COVID-19 dạng hít do Trung Quốc sản xuất đã ra mắt công chúng tại một hội chợ triển lãm ở tỉnh Hải Nam, phía Nam Trung Quốc. Loại vaccine này do chuyên gia tại Viện Quân y thuộc Viện Khoa học quân sự Trung Quốc và Công ty công nghệ sinh học Cansino Biologics hợp tác phát triển.

Các thử nghiệm cho thấy việc hít vaccine dạng khí dung có thể tạo ra phản ứng miễn dịch tế bào mạnh mẽ tương đương với mũi tiêm vào bắp tay, trong khi liều lượng chỉ bằng 1/5.

Vaccine dạng hít - Ảnh: Internet

Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 của loại vaccine dạng hít này cho kết quả khả quan như giai đoạn một và đang trông đợi sẽ được cấp phép sử dụng khẩn cấp, đưa vào sử dụng rộng rãi với độ an toàn cao, tạo miễn dịch mạnh và hiệu quả tốt như mũi tăng cường.

Vaccine dạng hít đã ra mắt công chúng tại một hội chợ triển lãm ở phía Nam Trung Quốc - Ảnh: chụp màn hình

Hiện tại, Trung Quốc đang có hai loại vaccine là Sinopharm và Sinovac được Tổ chức Y tế thế giới phê duyệt và đang được sử dụng trên toàn cầu. Đây được xem là một trong những "chìa khóa" giúp con người có thể sống chung an toàn với dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, loại vaccine dạng hít có thể giúp tăng đáng kể mức độ sẵn sàng tiêm chủng của người dân, nhất là đối với những đối tượng mắc chứng sợ kim tiêm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vaccine-covid-19-dang-hit-lan-dau-tien-ra-mat-cong-chung-tai-trung-quoc-436372.html