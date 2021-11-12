Quảng Trị liên tiếp xuất hiện hơn 20 trường hợp F0 trong cộng đồng, khẩn cấp truy vết và kiểm soát dịch

Tin y tế 12/11/2021 11:34

Ngày 12/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã thông tin về 29 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 12/11, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 29 ca mắc COVID-19, trong đó có 21 trường hợp liên quan chùm ca nhiễm tại thị trấn Lao Bảo. Sau khi phát hiện, các trường hợp F0 lần lượt được lấy mẫu giám sát cộng đồng. Ngoài ra, có 8 trường hợp được phát hiện khi đang cách ly tại nhà ở huyện Triệu Phong (người về từ Bình Dương và TP.HCM).

Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo -  Ông Lê Bá Hùng cho biết những ngày qua ngành chức năng đã truy vết, lấy mẫu kiểm tra nhanh tất cả người dân để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

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Địa phương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: Pháp luật

Đồng thời, trước diễn biến phức tạp của dịch trên địa bàn, UBND thị trấn đã ban hành văn bản tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn, đồng thời phong tỏa bản Ka Túp (có 81 hộ dân) nơi được phát hiện có nhiều ca mắc COVID-19. Đây cũng là địa phương giáp ranh với sông Sê Pôn, tiếp giáp Lào.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị ngành chức năng triển khai các giải pháp với mục tiêu phải khóa ngay ổ lây nhiễm tại Lao Bảo, không để lây lan sang các địa phương khác, đảm bảo hoạt động giao thương qua Cửa khẩu Lao Bảo.

Hiện tại, các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương tiếp tục truy vết những F1, F2 liên quan các ca lây nhiễm. Bên cạnh đó, địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan mà vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và khuyến cáo 5K để bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và toàn xã hội.

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