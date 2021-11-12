Các nhà nghiên cứu phát hiện một loại kháng thể có thể 'vô hiệu hoá' virus SARS-CoV-2

Tin y tế 12/11/2021 15:36

Các nhà nghiên cứu cho biết kháng thể DH1047 có tác dụng ngăn ngừa khả năng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 và tấn công nó sau khi một người được chẩn đoán mắc Covid-19.

Trên tạp chí Science Translational Medicine đưa tin, kháng thể DH1047 có tác dụng ngăn ngừa khả năng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 và tấn công nó sau khi một người được chẩn đoán mắc Covid-19. Cụ thể, họ thu được hơn 1.700 kháng thể, bao gồm 50 kháng thể có thể liên kết với SARS-CoV-1 và SARS-CoV-2. Một trong những kháng thể được xác định có liên kết chéo cực mạnh, có thể gắn vào một loạt virus corona cũng như SARS-CoV-1 và SARS-CoV-2.

Đồng tác giả nghiên cứu Barton Haynes cho biết kháng thể DH1047 liên kết với virus corona tại vị trí được bảo tồn qua nhiều đột biến và biến thể. Vì vậy, nó có thể vô hiệu hóa một loạt virus corona, bao gồm tất cả biến thể của virus SARS-CoV-2.

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Kháng thể mới chống lại tất cả virus corona - Ảnh: The Star

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm DH1047 trên chuột và phát hiện nó có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu khả năng lây nhiễm. Không chỉ ngăn chuột mắc SARS và Covid-19, kháng thể này còn ngăn chặn các biến thể nguy hiểm như Delta và các virus corona trên động vật khác.

Ông Haynes cũng bày tỏ: "Kháng thể này (DH1047) có khả năng trở thành phương pháp điều trị cho đại dịch hiện nay. Nó cũng sẵn sàng cho các đợt bùng phát trong tương lai nếu hoặc khi các virus corona khác truyền từ vật chủ động vật tự nhiên sang người".

Với phát hiện này, các nhà nghiên cứu dự kiến hỗ trợ chiến dịch tiêm phòng vắc-xin Covid-19 toàn cầu có khả năng chống biến thể và bảo vệ con người khỏi các loại virus corona mới nổi và đã biết. Thậm chí, nó có thể được sử dụng để ngăn ngừa các virus SARS-CoV-3 hoặc SARS-CoV-4.

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Từ khóa:   mắc Covid-19 kháng thể chống virus dương tính với SARS-CoV-2

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