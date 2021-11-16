Hà Nội ghi nhận kỉ lục về trường hợp F0 trong ngày, thí điểm cách ly và điều trị F1, F0 tại nhà

Trong thời gian tới đây, Hà Nội sẽ không đưa F0 không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động để hỗ trợ, theo dõi và điều trị tại nhà.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, vào ngày 15/11, Hà Nội ghi nhận thêm 289 ca COVID-19 . Đồng thời, địa phương dự kiến, 10/10 phường ở quận Nam Từ Liêm cho phép F1 cách ly tại nhà. Tại quận Hà Đông, có 4 nhóm đối tượng đủ điều kiện cũng được cách ly tại nhà.

Tình hình dịch ở các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam công bố 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày 15/11, đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh. Trong đó, có 12 trường hợp liên quan đến ổ dịch Công ty Cổ phần may H.P.T tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm.

Tỉnh Thái Bình có thêm 92 ca mắc COVID-19, giảm 42 ca mắc COVID-19 so với ngày trước đó. Theo Sở Y tế tỉnh Thái Bình, từ ngày 10-14/11, tỉnh đã ghi nhận 267 ca mắc COVID-19, trong đó, ca mắc nhiều nhất tại huyện Vũ Thư 188 ca và TP. Thái Bình 51 ca.

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 70 ca mắc COVID-19. Toàn tỉnh có 1 xã ở cấp độ 4 nguy hiểm (vùng đỏ) là Phương Liễu, huyện Quế Võ. Một loạt khu vực khác cũng nâng cấp độ dịch lên màu cam, trong đó có 20 xã ở huyện Quế Võ.

Tỉnh Nam định thông tin nhanh về 10 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong ngày 15/11, gồm 1 ca tại Ý Yên, 3 ca tại Giao Thủy, 1 ca tại Nam Trực, 4 tại Hải Hậu và 1 tại Nghĩa Hưng. Một nửa trong số các trường hợp này được phát hiện ngoài cộng đồng.

Ba ngày qua, TP. Đà Nẵng ghi nhận 57 ca mắc COVID-19. Số ca mắc giảm dần từng ngày, riêng ngày 15/11, ghi nhận 13 ca, trong đó, có 2 ca cộng đồng. Lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương tăng cường thực hiện cách ly F1 tại nhà, chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại.

Đến thời điểm ngày 15/11, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định ghi nhận 417 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 150 người đang điều trị tại cơ sở y tế, dẫn đến tình trạng quá tải. Từ thực tế này, Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đề xuất thực hiện thí điểm điều trị F0 không triệu chứng tại nhà. Trước mắt, thị xã thí điểm điều trị 17 bệnh nhân dưới 60 tuổi. Qua khảo sát, 17 bệnh nhân này ở trong 4 căn nhà riêng biệt tại thôn Thái Xuân, xã Nhơn Hạnh, đảm bảo các điều kiện vệ sinh, hậu cần tại chỗ.

Sau khi phát hiện số ca mắc COVID-19 tăng đột biến, xã đảo Lại Sơn (huyện Kiên Hải, Kiên Giang) đã nâng cấp độ dịch lên cấp 3, đồng thời, phong toả 2 tổ của ấp Bãi Nhà A và huy động thêm lực lượng ở các xã khác sang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho xã Lại Sơn. Từ ngày 12-15/11, trên địa bàn xã đảo Lại Sơn, phát hiện 121 ca nghi mắc COVID-19 qua test nhanh kháng nguyên. Xã đã gửi 88 mẫu vào đất liền để chạy PCR lần 1 thì có 82 trường hợp cho kết quả dương tính.

Tỉnh Hậu Giang ghi nhận 87 ca mắc COVID-19 mới. Những ngày qua, trên toàn tỉnh đã xuất hiện thêm nhiều ổ dịch trong cộng đồng, ở các cơ sở y tế, trong một số công ty. Tỉnh đang tiếp tục đề ra nhiều biện pháp quyết liệt để kéo giảm F0. Chỉ tính từ ngày 21/10 đến 18h ngày 12/11, toàn tỉnh có 22 xã, phường, thị trấn ghi nhận ổ dịch trong cộng đồng với 969 trường hợp mắc COVID-19, trong đó, hơn 700 F0 trong cộng đồng.

Ngày 15/11, Sóc Trăng có 376 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 và có 479 bệnh nhân điều trị khỏi. Đáng chú ý, trong số ca mắc mới có 146 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng. Tỉnh Sóc Trăng kêu gọi người dân về từ các địa phương khác chủ động khai báo y tế và thực hiện xét nghiệm nhanh.

TP.HCM có thêm 1.165 F0 mới, tăng 180 ca so với ngày trước đó. Tại buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM diễn ra chiều 15/11, Sở Y tế thành phố cho biết, đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của thành phố đang ở cấp 2. Ở cấp quận, huyện có 10/22 địa phương ở cấp độ 1; 11/22 địa phương đang ở cấp độ 2 và có 1 địa phương đang ở cấp độ 3 là huyện Cần Giờ (nơi có 3 xã cấp độ 3).

Địa phương thí điểm cách ly và điều trị F1, F0 tại nhà - Ảnh: Internet

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 8.341 ca/ngày

Ngày 15/11, cả nước ghi nhận 8.616 ca mắc COVID-19 mới, gồm 13 ca nhập cảnh và 8.603 ca ghi nhận trong nước.

Các ca dương tính được phân bố tại 57 tỉnh, thành phố, tăng 440 ca so với ngày trước đó, trong đó có 3.950 ca trong cộng đồng.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Đồng Nai (giảm 116), Khánh Hòa (giảm 98) và Thái Bình (giảm 42).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Tây Ninh (tăng 247), Tiền Giang (tăng 226), TP.HCM (tăng 180).