Thái Bình chuyển cấp độ dịch, cách ly 1 xã ở Vũ Thư sau khi phát hiện hàng chục F0 trong ngày

Tin y tế 15/11/2021 11:12

Ngày 14/11, toàn tỉnh Thái Bình ghi nhận thêm 134 ca nhiễm mới, trong đó huyện Vũ Thư 79 ca, TP Thái Bình 42 ca, huyện Kiến Xương 4 ca, huyện Đông Hưng 3 ca, 6 ca còn lại ở các địa bàn khác thuộc diện người về từ vùng có dịch.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, tính từ ngày 10/11 đến ngày 14/11, tỉnh Thái Bình đã ghi nhận 267 ca nhiễm tại cộng đồng và trong khu cách ly. Trong đó, tại huyện Vũ Thư, qua xét nghiệm đã tìm ra 79 ca mắc Covid-19 trong những ngày gần đây. Vì thế, UBND huyện Vũ Thư đã quyết định cách ly y tế toàn bộ xã Nguyên Xá, từ 12h trưa 14/11 đến khi có thông báo mới.

Sau khi phát hiện sự việc, tỉnh Thái Bình kích hoạt tất cả các mức độ chống dịch cao nhất, không được chủ quan, đề cao cảnh giác, tập trung các biện pháp mạnh, quyết liệt, để nhanh chóng khống chế ổ dịch, không để bùng phát mạnh hay lây lan sang các địa bàn lân cận.

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Công văn chuyển cấp độ dịch tại Thái Bình - Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, UBND huyện cũng đã giao cho UBND xã lập các chốt phong toả, kiểm soát chặt người ra vào địa bàn. Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và các quy định mới hiện hành, Sở Y tế Thái Bình công bố chuyển cấp độ dịch nhiều địa huyện, xã.

Tuy nhiên, toàn tỉnh Thái Bình vẫn ở cấp độ 1, tức là vùng xanh, huyện Vũ Thư sang cấp độ 2, trong đó có một xã Xá Nguyên ở cấp độ 4, vùng đỏ.

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Thái Bình thực hiện phong tỏa xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư - Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, địa phương cũng chỉ đạo tuyên truyền tới cán bộ cơ sở, người dân hạn chế đi lại, thực hiện nghiêm quy định 5K, nhất là đeo khẩu trang. Đồng thời, nếu như phát sinh thêm ca bệnh, có tình tiết phức tạp, địa phương phải nâng cấp độ chống dịch lên, chuẩn bị sẵn các cơ sở cách ly tập trung.

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