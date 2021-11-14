Sở Y tế Hà Nội đề xuất phương án rút khoảng cách 2 mũi vắc xin AstraZeneca xuống tối thiểu 4 tuần

Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội về phương án rút khoảng cách giữa 2 mũi vắc xin Covid-19 AstraZeneca về còn tối thiểu 4 tuần.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Sở Y tế Hà Nội đề xuất nhằm hoàn thành việc tiêm mũi 2 vắc xin Covid-19 cho người dân nhanh nhất, an toàn và hiệu quả, đáp ứng công tác phòng chống dịch, tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, đề xuất cũng dựa trên hướng dẫn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trong văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19. Đối với vắc xin AstraZeneca, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị triển khai tiêm trả mũi 2 sau mũi 1 từ 4 tuần trở lên. Liên quan đến vấn đề khoảng cách tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết, hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vắc xin Astra Zeneca đã nêu rõ: sau khi tiêm mũi 1, từ ngày thứ 22 hiệu lực bảo vệ của vắc xin đạt 69,2%; sau khi tiêm mũi 2 dưới 6 tuần đạt 55,1%, sau từ 6-8 tuần đạt 59,7% và sau 12 tuần đạt 80%.

Tiêm vaccine AstraZeneca ở Hà Nội - Ảnh: Internet Theo TS.BS Vũ Minh Điền, Phó giám đốc Trung tâm phòng chống dịch bệnh và Tiêm chủng vắc xin, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trước đây, ngành y tế hướng dẫn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 8-12 tuần. Tuy nhiên từ trước đến nay, nhà sản xuất AstraZeneca vẫn khuyến cáo khoảng cách giữa 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 của hãng là từ 4 -12 tuần. “Mốc 8 - 12 tuần được đưa ra từ các nghiên cứu trên thế giới, là khoảng thời gian lý tưởng nhất, giúp vắc xin AstraZeneca đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu nhất. Như vậy, việc giảm khoảng cách 2 mũi xuống còn từ 4 tuần đến dưới 8 tuần chỉ làm giảm hiệu lực bảo vệ “không đáng kể” so với mốc từ 8 - 12 tuần”, TS Điền nói.

Phương án rút khoảng cách 2 mũi vắc xin AstraZeneca xuống tối thiểu 4 tuần - Ảnh: Internet Phân tích về thời gian đầu khi vắc xin rất khan hiếm, TS Vũ Minh Điền cho biết chúng ta ưu tiên phủ diện rộng mũi 1 trước, sau đó mới hoàn thiện mũi 2. Bởi vậy, hướng dẫn về khoảng cách giữa 2 mũi ban đầu là 12 tuần, sau đó giảm xuống còn 8 - 12 tuần. Song, tình hình vắc xin hiện đã về nhiều, ở những nơi dịch bùng phát mạnh, nhu cầu cấp thiết là phải nhanh chóng đảm bảo hiệu lực bảo vệ cao nhất cho người dân. Thay vì chờ tới 8 - 12 tuần (người dân hoàn toàn có thể nhiễm bệnh trong thời gian này), nên ưu tiên hoàn thiện mũi 2 sớm, giúp nồng độ miễn dịch cao hơn để bảo đảm an toàn.

Người cao tuổi chơi điện tử giúp làm giảm quá trình sa sút trí tuệ Mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra cách để làm giảm quá trình sa sút trí tuệ ở người già, giúp họ trở nên minh mẫn hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-y-te-ha-noi-de-xuat-phuong-an-rut-khoang-cach-2-mui-vac-xin-astrazeneca-xuong-toi-thieu-4-tuan-436385.html