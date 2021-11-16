F0 tại các tỉnh miền Tây tăng cao, riêng Cần Thơ ghi nhận 547 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ

Trong số các bệnh nhân nặng, nguy kịch đang điều trị có 50 người thở oxy qua mặt nạ, 14 người thở HFNC (oxy dòng cao), 12 người thở máy không xâm lấn và 16 người thở máy xâm lấn.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật TP.HCM, vào ngày 16/11, TP.Cần Thơ ghi nhận thêm 547 ca nhiễm Covid-19 . Tính từ ngày 8/7 đến nay, thành phố này đã có 13.448 ca nhiễm, trong đó điều trị khỏi được 8.160 ca, 132 ca tử vong. Cần Thơ hiện đang điều trị 2.967 ca/3.100 giường.

Trong ngày, địa phương này ghi nhận thêm một ca tử vong (điều trị tại Trung tâm ICU - Bệnh viện Phổi tỉnh từ ngày 13-11, sau đó bệnh nhân chuyển biến nặng đã tử vong vào ngày 16/11), nâng tổng số tử vong lên bảy trường hợp.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang , tính từ sáng 15/11 đến sáng 16/11, tỉnh này ghi nhận 97 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, 25 ca mắc cộng đồng, 50 ca là F1 đã được cách ly tập trung trước đó, 18 ca là người về từ ngoài tỉnh. Tính từ đầu đợt dịch đến nay, Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 2.745 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 1.478 ca, hiện đang cách ly điều trị 1.211 ca.

Tỉnh Tiền Giang ghi nhận 671 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 108 ca trong cộng đồng, số ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa. Trong số ca cộng đồng phát hiện có 56 ca tự đi khám test nhanh phát hiện dương tính, 52 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Đến nay, tỉnh Tiền Giang ghi nhận tổng số 21.951 ca mắc COVID-19, trong số này có 16.595 ca được điều trị khỏi (tỷ lệ 75,6%). Trong ngày, tỉnh ghi nhận 2 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong hiện nay 447 ca.

Hôm nay, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 291 trường hợp nghi nhiễm gồm 104 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 23 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và 164 trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước. Từ đầu năm đến nay, Vĩnh Long đã ghi nhận 5.098 ca nhiễm, đã điều trị khỏi cho 2.800 ca và ghi nhận 54 ca tử vong.

Trong ngày, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 392 ca mắc mới gồm 45 ca về từ vùng dịch, 76 ca trong các cơ sở cách ly y tế, 4 ca trong cơ sở điều trị, 163 ca trong khu phong tỏa, 104 ca trong cộng đồng. Tổng số mắc trên địa bàn tỉnh đến nay là 14.200 ca. Số bệnh nhân đang điều trị 3.662 ca, trong đó, số trường hợp không triệu chứng, triệu chứng nhẹ là 3.535 ca. Trong ngày có 3 ca tử vong nâng tổng ca tử vong là 236 người.

Tỉnh Trà Vinh hôm nay ghi nhận 194 ca mắc mới, gồm 154 ca phát hiện trong cộng đồng, 15 ca là người ngoài tỉnh về, 14 ca phát hiện tại cơ sở y tế, 10 ca phát hiện trong khu cách ly và 1 ca phát hiện trong khu phong tỏa; thêm 2 ca tử vong trong ngày, nâng tổng số tử vong là 31 ca. Đến nay, Trà Vinh đã ghi nhận 4.532 ca mắc, trong đó điều trị khỏi 2.403 trường hợp.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre thông tin, trong ngày, tỉnh này ghi nhận 206 ca mắc COVID-19 mới (trong đó có 194 ca trong cộng đồng, 12 ca trong khu cách ly); thêm 1 ca tử vong. Đây là lần đầu tiên tỉnh Bến Tre có số ca ghi nhận trong cộng đồng tăng cao kỷ lục từ đầu mùa dịch đến nay.

Đáng chú ý, cộng đồng phát hiện có nhiều ca liên quan đến các ổ dịch các công ty gồm: 66 ca liên quan đến ổ dịch Công ty TNHH May mặc Alliance One, 1 ca tại công ty TNHH MTV FAS (cùng KCN Giao Long) và 3 ca tại Công ty Dược Bến Tre.

Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, trong ngày địa phương này ghi nhận 391 ca mắc COVID-19 mới. Trong số ca mới có 205 ca phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng, 49 ca trong khu vực phong tỏa, 120 ca là F1 và 17 ca về từ vùng dịch đã được cách ly trước đó. Thống kê từ đầu đợt dịch đến nay, Sóc Trăng phát hiện 10.286 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 6.862 ca, 65 ca tử vong, hiện đang cách ly điều trị 3.359 ca.

Theo Sở Y tế tỉnh này, địa phương có số ca mắc cao nhất là huyện Trần Đề với 2.862 ca, kế đó là thị xã Vĩnh Châu 1.488 ca, huyện Kế Sách 1.456 ca. Sở Chỉ huy tỉnh Cà Mau cho biết, trong ngày tỉnh này có 340 ca mắc mới, 132 ca được điều trị khỏi, 5 ca tử vong.

Ngày 16/11, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, cho biết trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh ghi nhận 328 trường hợpcó kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó có 210 ca ghi nhận tại cộng đồng, phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng. Đáng chú ý, trong 328 ca ghi nhận trong ngày 16/11, có 77 ca dưới 18 tuổi. Tính đến nay, trên địa bàn Bạc Liêu, người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine là 354.265 người, đạt tỷ lệ 52,79%, còn tiêm 1 mũi là 551.074 người, đạt tỷ lệ 82,12%.