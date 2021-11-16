Các nhà khoa học công bố thêm bằng chứng về độ an toàn của vaccine phòng COVID-19 đối với bệnh nhân ung thư

Tin y tế 16/11/2021 19:04

Bệnh nhân ung thư sau khi được tiêm vaccine phòng COVID-19 có miễn dịch đủ để bảo vệ khỏi mắc COVID-19 nghiêm trọng.

Theo trang Drugs đưa tin, các nhà khoa học Mỹ cung cấp thêm bằng chứng về vaccine phòng COVID-19 an toàn và hiệu quả đối với hầu hết bệnh nhân ung thư.

Cụ thể, nghiên cứu mới tiến hành ở hơn 1.000 bệnh nhân mắc ung thư đã được tiêm hai liều vaccine Moderna hoặc hai liều Pfizer hoặc một liều vaccine Johnson & Johnson. Trong đó, có 32 bệnh nhân cũng đã nhận được liều vaccine tăng cường. Kết quả cho thấy, bệnh nhân ung thư sau khi được tiêm vaccine phòng COVID-19 có miễn dịch đủ để bảo vệ khỏi mắc COVID-19 nghiêm trọng.

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Mỹ cung cấp thêm bằng chứng về vaccine phòng COVID-19 an toàn và hiệu quả đối với bệnh nhân ung thư - Ảnh: Internet

Ngoài ra, những bệnh nhân đã tiêm vaccine J&J nên được xem xét để tiêm thêm liều vaccine. Liều vaccine bổ sung cho thấy an toàn và kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những bệnh nhân ung thư đã từng bị nhiễm COVID-19 có phản ứng miễn dịch mạnh hơn với việc tiêm chủng.

Bệnh nhân ung thư có nguy cơ bị mắc COVID-19 nặng và tử vong do COVID-19 vì hệ thống miễn dịch bị suy yếu. Việc điều trị ung thư có ảnh hưởng đến các phản ứng miễn dịch ít hơn so với lợi ích mà tiêm vaccine phòng COVID-19 mang lại cho bệnh nhân.

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Việc tiêm vaccine phòng COVID-19 ở bệnh nhân ung thư là rất quan trọng - Ảnh: Internet

Các tác dụng phụ sau tiêm vaccine phòng COVID-19 mà bệnh nhân ung thư gặp phải tương tự như những phản ứng phụ gặp phải ở nhóm đối chứng khỏe mạnh, thường là nhẹ hoặc trung bình. Ngoài ra, theo các nhà khoa học, những người bị nhiễm COVID-19 trước đó cũng có phản ứng miễn dịch tốt hơn sau tiêm vaccine.

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Từ khóa:   vaccine phòng COVID-19 Vắc xin Covid-19 ung thư

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