Báo cáo số ca tử vong do COVID-19: Toàn quốc hơn 23.000 ca, trong đó tỷ lệ nữ chiếm nhiều hơn nam

Tin y tế 18/11/2021 10:00

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết về số ca tử vong trong lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi trẻ online, ông Nguyễn Hoài Nam - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết cả nước có 23.270 ca tử vong tính tới ngày 16/11, trong đó tại TP.HCM có 17.263 người, chiếm 74%. Dựa vào phân tích số liệu về giới tại TP.HCM, số tử vong ở nam thấp hơn nữ: nam chiếm 41,5% và nữ chiếm 58,5%.

Về độ tuổi, 86,5% người tử vong là người trên 50 tuổi. Trong đó, người 50-54 tuổi chiếm 7,8%; từ 55-59 tuổi chiếm 11,6%; 60-64% chiếm 14,8% và trên 65 tuổi chiếm 52,3%. Trong đó, số các trường hợp tử vong có 38 trẻ em và 62 thai phụ.

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Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam - Ảnh: TTO

Cũng tại cuộc họp báo, ông Võ Trọng Nam - phó giám đốc Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM, cho biết lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức nhằm chia sẻ, động viên trước những mất mát, đau thương đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch.

Thành phố cũng vận động các cơ sở tôn giáo trên địa bàn cùng đánh chuông tưởng niệm vào lúc 20h30. Các tàu, thuyền, sà lan... đang lưu đậu tại các khu vực cảng kéo còi tưởng niệm vào lúc 20h30. Ngoài ra, địa phương cũng vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tắt đèn và thắp nến tại khu vực công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà dân... để tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 vào lúc 20h30.

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Ông Võ Trọng Nam hiện là phó giám đốc Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM - Ảnh: TTO

Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào 20h ngày 19/11, tại hội trường Thống Nhất và các điểm cầu TP.Thủ Đức và các quận huyện. Ngoài nghi thức thắp nến tưởng niệm, tại các quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình sẽ tổ chức thả đèn hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè và kênh Tàu Hủ, Bến Nghé vào lúc 20h35.

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