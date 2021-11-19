Thanh Hoá: Phát hiện trường hợp mắc Covid-19, hơn trăm học sinh và giáo viên cách ly tập trung ngay trong đêm

Tỉnh Thanh Hóa đã cho 130 học sinh, giáo viên trường Tiểu học ở Thanh Hóa phải cách ly tập trung sau khi phát hiện học sinh mắc Covid-19.
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Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào tối ngày 18/11, Tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 1 trường hợp F0 là học sinh lớp 5C, Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám. Trước đó, học sinh này nghỉ ở nhà do sốt, ho, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR dương tính.
Ngay sau khi có ca F0 trong nhà trường, ban giám hiệu trường này đã phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung xử lý tình huống khẩn cấp. Tổ chức test nhanh kháng nguyên toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường, lấy mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR 50% giáo viên và học sinh nhà trường.
Thông qua test nhanh kháng nguyên, toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, hiện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR.
Hiện tại, ngành chức năng đã thực hiện chuyển cách ly tập trung F1 gồm 3 lớp (5A, 5C, 5D) với 122 học sinh và 9 giáo viên, tại khách sạn Hải Yến và Nhân Đức (TP Sầm Sơn); chuyển cách ly tập trung F0 (có phụ huynh tình nguyện đi cùng chăm con) tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 tỉnh.
Ngoài ra, từ ngày 19/11, nhà trường tạm thời nghỉ học và thực hiện cách ly các cháu cùng toàn bộ gia đình tại nhà cho đến khi có thông báo mới.