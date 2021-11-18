Phát hiện trường hợp F0 chưa rõ nguồn lây, Hà Nội phong toả KHẨN một tòa nhà ở chung cư Linh Đàm

Sáng 18/11, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội thông tin tại chung cư HH2A Linh Đàm vừa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin chia sẻ từ Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội thông tin tại chung cư HH2A Linh Đàm vừa phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cụ thể, bệnh nhân là nữ, sinh năm 1992, ở tầng 5 của toà nhà. Đây được xác định là ca trong cộng đồng, bệnh nhân đi làm nên chưa rõ nguồn lây.

Ngay tối ngày 17/11, sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành tạm phong toả toàn bộ toà nhà HH2A Linh Đàm để tiến hành sàng lọc trường hợp tiếp xúc.

Địa phương phong toả chung cư HH Linh Đàm - Ảnh: Dân Việt

Được biết, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm gồm 12 tòa nhà được xây dựng trên bán đảo Linh Đàm do Công ty tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên (Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư. Tổ hợp gồm 4 khu, mỗi khu gồm 3 toà nhà, với 9.000 căn hộ. Tổng diện tích khu tổ hợp lên đến 3.553m2. Đây là một trong những khu chung cư đông bậc nhất Hà Nội.

Bước đầu, địa phương xác định có 5 trường hợp F1. Toà nhà có hơn 700 căn hộ với khoảng hơn 2.000 cư dân. Hiện tại, công tác phong toả và truy vết những trường hợp liên quan vẫn đang được tiến hành. Đồng thời, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân cũng cần triển khai nghiêm túc quy định "5K" để bảo vệ cho bản thân và những người xung quanh.

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