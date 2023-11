Chuyên gia tiết lộ: 'Liều tăng cường vaccine Covid-19 có thể tạo ra hiệu ứng lâu dài hơn'

Nhiều nước trên thế giới có thể tiêm vaccine Covid-19 nhắc lại hàng năm, tùy theo tình hình dịch tại địa phương.

Do sự lây lan của biến thể Delta, nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu chiến dịch tiêm liều vaccine tăng cường cho người dân. Jessica Justman, nhà dịch tễ học tại Đại học Columbia, cho biết rằng một số người trong chúng ta cần tiêm liều tăng cường vì hai lý do.

Jessica Justman chia sẻ: "Thứ nhất là khả năng bảo vệ chống lại bệnh nhẹ và trung bình của 2 liều vaccine Covid-19 ban đầu dường như suy yếu dần theo thời gian, đặc biệt là ở những người lớn tuổi. Lý do thứ hai là biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hơn. Điều này đồng nghĩa tất cả mọi người, ngay cả những người đã được tiêm chủng, có nhiều khả năng tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 hơn. Liều tăng cường giúp hệ miễn dịch của bạn phản ứng hiệu quả hơn”.

Một số tiểu bang ở Mỹ, chẳng hạn như California và Colorado, đã tiêm liều tăng cường cho tất cả người lớn ít nhất 6 tháng sau liều vaccine dùng công nghệ mRNA thứ hai. Thuật ngữ “tăng cường” có thể bị nhầm lẫn và hiện vẫn chưa rõ chính xác sẽ phải tiêm bao mũi để đạt được hiệu quả tối ưu. Các khuyến nghị về chủng ngừa thường thay đổi khi có nhiều dữ liệu hơn theo thời gian.

Nhà dịch tễ Justman cho biết, có thể khoảng cách hàng tháng giữa liều vaccine ban đầu và liều tăng cường sẽ giúp hệ thống miễn dịch duy trì phản ứng mạnh trong thời gian dài hơn nhiều so với phác đồ ban đầu. Nhưng các nhà khoa học cần thêm dữ liệu để đưa ra câu trả lời chính xác.

Các bằng chứng gần đây ghi nhận khả năng bảo vệ chống lại Covid-19 do vaccine tạo ra bắt đầu suy yếu sau một vài tháng. Có cơ sở để hy vọng rằng liều tăng cường có thể tạo ra hiệu ứng lâu dài hơn. Ông Jha nói: "Về mặt miễn dịch học, có một số lý do để tin rằng khi bạn được tiêm nhắc lại 6 tháng sau lần tiêm thứ hai, vaccine đó sẽ có độ bền cao hơn rất nhiều so với hai lần tiêm đầu tiên".

Monica Gandhi, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học California, San Francisco, cho biết điều quan trọng cần ghi nhớ là ngay cả khi không tiêm nhắc lại, vaccine vẫn đem lại hiệu quả bảo vệ mạnh mẽ.

