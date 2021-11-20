Quảng Bình ghi nhận thêm 8 trường hợp F0 chưa rõ nguồn lây tại một bệnh viện

Tin y tế 20/11/2021 16:23

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình ghi nhận "chùm bệnh" 8 trường hợp F0 chưa rõ nguồn lây.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, vào ngày 20-11, bác sĩ Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, cho biết qua sàng lọc định kỳ, cơ quan này đã phát hiện 8 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 5 ca là bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Y học cổ truyền, 1 ca là nhân viên y tế của bệnh viện, 1 ca là F1 của bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện và 1 ca là bé sơ sinh, đang điều trị trong lồng ấp. Theo chia sẻ ban đầu, các ca bệnh này hầu hết đều chưa xác định được nguồn lây.

Bác sĩ Thái cho hay 8 ca bệnh này đều được phát hiện qua sàng lọc định kỳ theo nguyên tắc 3 ngày test nhanh, 7 ngày test RT-PCR. Trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đã thành lập tổ test nhanh để kiểm tra, sàng lọc người ra vào cổng.

ca mac covid 19
Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình thường xuyên khử trùng để phòng chống dịch - Ảnh: Người lao động

Hiện, bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đang điều trị cho 48 bệnh nhân Covid-19. Trước đó, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 của bệnh viện này tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung đã thu dung, điều trị gần 1.000 ca.

Trên địa bàn thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch đã ghi nhận 2 ca F0 đang công tác tại Công an huyện Quảng Trạch với lịch trình di chuyển rất phức tạp. Các cơ quan chức năng đang toàn lực truy vết, xét nghiệm để bóc tách F0.

ca mac covid 19 1
Người nhà và bệnh nhân khai báo y tế, test nhanh Covid-19 trước khi vào bệnh viện - Ảnh: Người lao động

Đồng thời, Quảng Bình đề nghị tất cả công dân đã tiếp xúc và đến các địa điểm liên quan đến các ca bệnh trên, khẩn trương khai báo y tế, cùng chung tay hỗ trợ ngành y tế, chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Sau hơn 1 tháng áp dụng Nghị quyết 128, số ca tử vong Covid-19 giảm mạnh

Sau hơn 1 tháng áp dụng Nghị quyết 128, số ca tử vong Covid-19 giảm mạnh

Sáng 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ trì cuộc họp sau hơn một tháng cả nước triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ, quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   dương tính với sars-cov-2 ca mắc Covid-19 phòng

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại