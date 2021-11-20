Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình ghi nhận "chùm bệnh" 8 trường hợp F0 chưa rõ nguồn lây.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, vào ngày 20-11, bác sĩ Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, cho biết qua sàng lọc định kỳ, cơ quan này đã phát hiện 8 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, 5 ca là bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Y học cổ truyền, 1 ca là nhân viên y tế của bệnh viện, 1 ca là F1 của bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện và 1 ca là bé sơ sinh, đang điều trị trong lồng ấp. Theo chia sẻ ban đầu, các ca bệnh này hầu hết đều chưa xác định được nguồn lây.

Bác sĩ Thái cho hay 8 ca bệnh này đều được phát hiện qua sàng lọc định kỳ theo nguyên tắc 3 ngày test nhanh, 7 ngày test RT-PCR. Trước khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đã thành lập tổ test nhanh để kiểm tra, sàng lọc người ra vào cổng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình thường xuyên khử trùng để phòng chống dịch - Ảnh: Người lao động

Hiện, bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đang điều trị cho 48 bệnh nhân Covid-19. Trước đó, cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 của bệnh viện này tại Trường Cao đẳng Luật miền Trung đã thu dung, điều trị gần 1.000 ca.

Trên địa bàn thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch đã ghi nhận 2 ca F0 đang công tác tại Công an huyện Quảng Trạch với lịch trình di chuyển rất phức tạp. Các cơ quan chức năng đang toàn lực truy vết, xét nghiệm để bóc tách F0.

Người nhà và bệnh nhân khai báo y tế, test nhanh Covid-19 trước khi vào bệnh viện - Ảnh: Người lao động

Đồng thời, Quảng Bình đề nghị tất cả công dân đã tiếp xúc và đến các địa điểm liên quan đến các ca bệnh trên, khẩn trương khai báo y tế, cùng chung tay hỗ trợ ngành y tế, chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Sau hơn 1 tháng áp dụng Nghị quyết 128, số ca tử vong Covid-19 giảm mạnh Sáng 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ trì cuộc họp sau hơn một tháng cả nước triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ, quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

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