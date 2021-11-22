Cách tự test Covid tại nhà mới nhất, hiệu quả nhất được FDA Hoa Kỳ công nhận

Thử nghiệm loại PCR tại nhà mới cho Covid-19 là giải pháp nhanh chóng, dễ dàng cho bất kì ai.

Hiện nay, nhiều quốc gia yêu cầu xét nghiệm phân tử (PCR) khó hơn và tốn kém hơn. Hầu hết, việc này phải được thực hiện trong vòng 72 giờ và kết quả kiểm tra thường có thể mất ba ngày. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể nhận được kết quả tương tự trong 20 phút mà không cần ra khỏi nhà? Ngày 15/11, một giải pháp mới đã được bán nhanh hơn bất kỳ giải pháp nào trên thị trường và có giá cả cạnh tranh. Công ty công nghệ chăm sóc sức khỏe Cue đã tung ra nền tảng sức khỏe ảo trực tiếp với người tiêu dùng. Sản phẩm này là xét nghiệm phân tử Covid-19 đầu tiên của Cue. Đồng thời, công ty cũng tuyên bố rằng đây là xét nghiệm Covid-19 đã nhận được sự cho phép của FDA để sử dụng tại nhà.

Theo chia sẻ từ Forbes, có hai loại xét nghiệm phân tử và kháng nguyên. Xét nghiệm Covid-19 phân tử còn được gọi là xét nghiệm khuếch đại axit nucleic, hoặc NAAT và PCR. PCR chính là hình thức xét nghiệm phân tử được biết đến nhiều nhất. Tuy nhiên, các yêu cầu khác nhau tùy theo quốc gia sẽ không chấp nhận các xét nghiệm NAAT ngoài PCR. Công ty cho biết thử nghiệm của họ đã được Mayo Clinic, NBA và Major League Baseball sử dụng. FDA phê duyệt thử nghiệm Phân tử (PCR) tại nhà cho COVID-19 - Ảnh: Cue Health Vào ngày 20/11, người phát ngôn của Cue cho biết: “Phần lớn thế giới như Mỹ, Canada, Pháp, Anh, Nhật Bản và Ấn Độ, cùng nhiều nước khác hiện đã chấp nhận NAAT, TMA, LAMP và các xét nghiệm phân tử khác. Trong tất cả các trường hợp này, khách du lịch có thể kiểm tra bằng cách sử dụng Cue để vào. Điều đó nói lên rằng, một số quốc gia như Úc, New Zealand và Trung Quốc chỉ chấp nhận bằng chứng về xét nghiệm COVID-19 PCR hoặc RT-PCR âm tính để nhập. Khách du lịch không thể đáp ứng các yêu cầu chỉ PCR khi sử dụng Cue. Các yêu cầu kiểm tra khác nhau giữa các quốc gia và không ngừng phát triển".

Đối với những người chỉ đơn giản là muốn tự kiểm tra thường xuyên ở nhà. Nhưng để đi du lịch, người sử dụng cần thực hiện xét nghiệm trực tiếp qua video với giám sát viên y tế có thể chứng nhận xét nghiệm. Đây cũng là cách hoạt động của BinaxNOW và sản phẩm này của Abbott Labs hiện là lựa chọn tự kiểm tra phổ biến nhất cho khách du lịch. Nhưng sự khác biệt lớn là BinaxNOW là một xét nghiệm kháng nguyên được chấp nhận cho những người trở về Mỹ, nhưng nó không hiệu quả khi đi du lịch đến nhiều quốc gia yêu cầu xét nghiệm phân tử. Tuy nhiên, xét nghiệm Cue cũng có thể không hoạt động đối với một số quốc gia yêu cầu xét nghiệm PCR. Đồng thời, một điểm khác là để có được chứng nhận được giám sát, bạn phải đăng ký Cue + Complete hàng tháng. Đối với những người thường xuyên tự kiểm tra, điểm bán hàng chính là tốc độ và sự tiện lợi. Đồng thời, khả năng phát hiện xét nghiệm phân tử được công nhận nhiều hơn, chi phí thấp hơn, vì BinaxNOW có giá khoảng 24 đô la cho mỗi lần kiểm tra, và Cue là 54 đô - 75 đô tùy theo số lượng. Nhưng đối với những khách du lịch quốc tế thường xuyên, đây có thể là giải pháp thay thế ít tốn kém nhất (trừ khi bạn được xét nghiệm PCR miễn phí), thuận tiện nhất và nhanh nhất. Trình đọc Cue và hộp xét nghiệm hoạt động với các thiết bị di động Android và iOS - Ảnh: Cue Health Về cơ bản, Cue kết hợp giữa tốc độ xét nghiệm kháng nguyên nhanh và độ chính xác tương tự như xét nghiệm PCR trong phòng thí nghiệm. Cue cho biết xét nghiệm Covid-19 di động của họ cho thấy 97,8% phù hợp với các xét nghiệm PCR ở phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó, bộ xét nghiệm này được FDA cho phép kiểm tra cả người lớn và trẻ em từ hai tuổi trở lên có triệu chứng bằng cách sử dụng tăm bông ngoáy mũi dưới. Hiện tại, công ty xem Cue Reader là một nền tảng kiểm tra sức khỏe tại nhà tích hợp và có kế hoạch tăng cường nó với các dịch vụ chăm sóc trong tương lai trên các danh mục sức khỏe hô hấp (chẳng hạn như cúm, RSV, và viêm họng hạt), sức khỏe tình dục (chẳng hạn như chlamydia và bệnh lậu), sức khỏe tim mạch và chuyển hóa (chẳng hạn như cholesterol và HbA1c), sức khỏe của phụ nữ và nam giới, và quản lý bệnh mãn tính.

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