Phát hiện 12 trường hợp F0, Hà Nội khẩn cấp phong tỏa một công ty tại khu công nghiệp Quang Minh

Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Lê Văn Khương cho biết, lực lượng chức năng đã tạm phong tỏa một công ty ở Khu công nghiệp Quang Minh sau khi phát hiện 12 ca dương tính SARS-CoV-2 tại nơi này.

Theo chia sẻ thông tin từ Thanh niên, sau khi phát hiện hàng chục mẫu test nhanh dương tính tại khu công nghiệp Quang Minh có hơn 300 nhân sự, cơ quan y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lại các trường hợp này và đến sáng nay, đã có kết quả khẳng định 12 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 12 ca mắc mới là công nhân công ty này, có 4 người ở Huyện Mê Linh và 8 người ở Huyện Sóc Sơn.

Vào ngày 21/11, Huyện Mê Linh đã yêu cầu tạm dừng hoạt động, phong tỏa toàn bộ công ty này và lấy mẫu xét nghiệm đối với 320 công nhân.

Hà Nội xuất hiện thêm một chùm ca bệnh mới sau khi xét nghiệm nhanh dương tính tại khu công nghiệp Quang Minh - Ảnh: Thanh niên

Bên cạnh đó, Lao động đưa tin, ông Lê Văn Khương cho biết rằng chính quyền huyện đã tiến hành phun khử khuẩn, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm PCR cho toàn bộ công nhân làm việc tại đây. Hiện UBND huyện Mê Linh đang làm thông báo gửi đến các địa phương để tiến hành rà soát trường hợp tiếp xúc, bóc tách, ngăn chặn F0 khỏi cộng đồng.

Qua công tác rà soát, bước đầu địa phương đã tiến hành đưa khoảng 70 F1 đi cách ly tập trung. Hiện công ty này bố trí 20 người ở tại chỗ để điều hành. Ngoài ra, địa phương cũng khuyến cáo người dân không lo lắng, cần cảnh giác cao độ và thực hiện các biện pháp phòng bệnh Covid-19 theo quy định 5K của Bộ Y tế.

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