Tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em: Mũi 2 Pfizer có hiệu quả 100% với trẻ 12-15 tuổi

Pfizer cho biết vắc xin Covid-19 của họ vẫn có hiệu quả 100% ở trẻ em từ 12 đến 15 tuổi sau 4 tháng tiêm liều thứ hai.

Theo AFP đưa tin, dữ liệu đã được thu thập từ 2.228 tình nguyện viên thử nghiệm tiêm vắc xin COVID-19. Kết quả là không có tác dụng phụ đáng lo ngại nào xuất hiện trong vòng ít nhất 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ 2 ở những người được theo dõi.

Cụ thể, trong 2.228 người tham gia, có 30 trường hợp mắc Covid-19 có triệu chứng, tất cả đều ở nhóm giả dược. Điều này đồng nghĩa rằng vắc xin có hiệu quả 100% ở mọi giới tính, chủng tộc, mức độ béo phì và có bệnh đi kèm.

Một đứa trẻ được tiêm mũi đầu tiên của vắc-xin Pfizer COVID-19 tại Trung tâm Y tế Đại học Washington ở Seattle - Ảnh AP

Bên cạnh đó, mối quan tâm an toàn chính ở nhóm tuổi này là viêm cơ tim do vắc xin (viêm tim) ở trẻ nam. Tuy nhiên, trường hợp như vậy là rất hiếm và lợi ích của việc tiêm chủng tiếp tục vượt trội hơn nhiều so với rủi ro. Bản thân bệnh Covid-19 cũng có thể gây ra viêm cơ tim với tỷ lệ cao hơn và nghiêm trọng hơn.

Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla tuyên bố: "Khi cộng đồng y tế toàn cầu làm việc để tăng số người được tiêm chủng khắp thế giới, những dữ liệu mới này củng cố niềm tin về tính an toàn và hiệu quả của vaccine ở trẻ vị thành niên. Kết quả này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang quan sát thấy tỷ lệ nhiễm nCoV ở lứa tuổi này tăng cao tại một số khu vực, trong khi tỷ lệ tiêm vaccine đang chậm lại".

Vaccine Pfizer mới chỉ được cấp phép đầy đủ cho người từ 16 tuổi trở lên -Ảnh: Internet

Hiện tại, vắc xin Covid-19 của Pfizer đã được Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho thanh thiếu niên hồi tháng 5 và công ty muốn được cấp phép đầy đủ. Vaccine Pfizer mới chỉ được cấp phép đầy đủ cho người từ 16 tuổi trở lên.

Bùng phát ổ dịch Covid-19 trong trường học: Nghệ An tức tốc họp khẩn ngay trong đêm Vào tối 22/11, PGS-TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, đã có buổi làm việc với Ban chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 huyện Tân Kỳ để bàn các giải pháp khống chế dịch tại địa phương này.

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