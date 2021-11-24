Phát hiện ổ dịch lớn với 80 ca mắc COVID-19, 1 xã tại Vĩnh Phúc yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà

Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai bổ sung một số biện pháp tạm thời về phòng và chống dịch COVID-19.
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Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, xã Trung Kiên (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã yêu cầu người dân tạm thời hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, hạn chế tiếp xúc với người khác, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.
Ngoài ra, trường hợp đi ra ngoài, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách trong tiếp xúc và không được tập trung đông người. Đồng thời, người dân không lo lắng. Đặc biệt, người dân khi có một trong các biểu hiện như: Sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế xã/thị trấn nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc Covid-19.
Bên cạnh đó, Dân trí đưa tin, huyện cũng yêu cầu tạm thời dừng việc tổ chức tiệc, ăn uống đối với các đám hỏi, đám cưới trong thời điểm hiện nay; người dân không tổ chức các hoạt động tập trung đông người như khai trương, sinh nhật, mừng thọ, mừng nhà mới, gặp mặt...
Đối với đám tang, huyện yêu cầu tổ chức không quá 30 người tham gia, hạn chế tối đa số người phục vụ, người đến thăm, viếng, tham dự lễ tang, an táng (sau đây gọi là người tham dự lễ tang), tránh tập trung đông người. Những người tham dự lễ tang phải đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định tối thiểu 2m, luôn đeo khẩu trang trong suốt quá trình tổ chức lễ tang. Thời gian tổ chức lễ tang không quá 24 giờ kể từ khi tử vong.
Hiện tại, huyện vẫn tiếp tục truy vết nhanh nhất các trường hợp F1 liên quan đến các ca bệnh, tránh bị bỏ sót. Đồng thời, huyện cũng đề nghị tất cả công dân đã tiếp xúc và đến các địa điểm liên quan đến các ca bệnh trên, khẩn trương khai báo y tế, cùng chung tay hỗ trợ ngành y tế, chính quyền địa phương phòng, chống dịch Covid-19.