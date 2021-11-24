Phát hiện ổ dịch lớn với 80 ca mắc COVID-19, 1 xã tại Vĩnh Phúc yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, xã Trung Kiên (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã yêu cầu người dân tạm thời hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, hạn chế tiếp xúc với người khác, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

Ngoài ra, trường hợp đi ra ngoài, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách trong tiếp xúc và không được tập trung đông người. Đồng thời, người dân không lo lắng. Đặc biệt, người dân khi có một trong các biểu hiện như: Sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác, cần liên hệ ngay với trạm y tế xã/thị trấn nơi lưu trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 miễn phí, nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc Covid-19.