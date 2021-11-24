Nghệ An ghi nhận kỉ lục trường hợp F0 ngoài cộng đồng nhiều nhất từ trước đến nay

Tin y tế 24/11/2021 07:31

Trong 24 giờ qua, Nghệ An ghi nhận thêm 82 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có nhiều trường hợp dương tính mới được ghi nhận trong cộng đồng.

Theo thông tin từ Sức khoẻ và đời sống, vào chiều 23/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An ghi nhận 82 ca mắc Covid-19 mới tại 11 địa phương. Trong đó, có 46 ca cộng đồng (Tân Kỳ: 42 ca, TP.Vinh: 3 ca, Thanh Chương: 1 ca), 1 ca trong khu vực phong toả, 1 ca phụ xe đường dài, 34 ca đã được cách ly từ trước (24 ca là F1, 10 ca từ các tỉnh miền nam về).

Ông Thái Hải Đăng – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cho biết, hiện Trung tâm đang tập trung xét nghiệm, làm việc xuyên đêm để phát hiện sớm nhất các F0 trong cộng đồng. Đồng thời, khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan.

 

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Địa phương tiến hành lấy mẫu tại huyện Tân Kỳ - Ảnh: SK&ĐS

Cũng theo Tổ Quốc đưa tin, các ca nhiễm ghi nhận nhiều nhất tại trường THCS Nghĩa Đồng (xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ). Tính đến thời điểm hiện tại, trường THCS Nghĩa Đồng đã ghi nhận 26 học sinh và 2 giáo viên trong trường nhiễm SARS-CoV-2. Các học sinh nhiễm Covid-19 ở trường là học sinh lớp 9. 

Liên quan đến ổ dịch ở huyện Tân Kỳ, ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, cần khoanh vùng rộng để nhận diện tình hình dịch, ngoài 3 xã Nghĩa Hoàn, Nghĩa Thái, Nghĩa Đồng.

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Các em học sinh đến trường để xét nghiệm nhanh Covid-19 - Ảnh: Tổ Quốc

Ngoài ra, nhận diện thêm thị trấn Tân Kỳ, xã Giai Xuân, xã Tân Phú để xem xét, đưa ra các giải pháp chống dịch phù hợp. Đồng thời, tiến hành cách ly y tế xóm Thuận Yên (xã Nghĩa Hoàn) trong vòng 14 ngày, "nội bất xuất, ngoại bất nhập" và tập trung lấy mẫu xét nghiệm.

Các xã Nghĩa Hoàn, Nghĩa Đồng xem xét làm xét nghiệm nhanh mẫu gộp cho người dân toàn xã ít nhất 2 lần/1 tuần. Các xã Giai Xuân, Tân Phú tiến hành lấy mẫu thăm dò hộ gia đình. 

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