Phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mang số lượng đột biến cao hơn cả Delta, có khả năng 'né' được hệ miễn dịch

Tin y tế 25/11/2021 13:37

Các nhà khoa học Anh cho biết biến thể B.1.1.529 có tới 32 đột biến trong protein gai, bộ phận vốn giúp virus SARS-CoV-2 xâm nhập tế bào con người.

Theo trang The Guardian (Anh), biến thể mới mang tên B.1.1.529 có tới 32 đột biến, nhiều đột biến cho thấy nó có khả năng lây nhiễm cao, kháng vắc-xin và có nhiều thay về protein gai hơn bất kỳ biến thể nào khác của SARS-CoV-2, kể cả Delta. Các đột biến ở protein gai có thể ảnh hưởng đến khả năng truyền bệnh và lây lan của virus, nhưng cũng khiến các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh hơn.

Biến thể này lần đầu tiên được phát hiện ở Botswana. Đến nay, mới có 10 ca bệnh được phát hiện nhiễm biến chủng B.1.1.529 sau khi giải trình tự gien. Trong đó, có 3 trường hợp ở Botswana, 6 trường hợp ở Nam Phi và một ca ở Hong Kong (Trung Quốc) là du khách trở về từ Nam Phi. Tuy nhiên, biến thể này đã khiến một số nhà nghiên cứu vô cùng lo ngại vì một số đột biến của nó có thể khiến virus “né” được hệ miễn dịch.

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Biến thể mới mang tên B.1.1.529 có tới 32 đột biến - Ảnh minh họa: Alamy

Bên cạnh đó, Daily Mail chia sẻ thêm thông tin rằng Tiến sĩ Tom Peacock, một nhà virus học tại Đại học Hoàng gia London, đã đăng thông tin chi tiết về biến thể mới trên một trang web chia sẻ bộ gien, ông lưu ý rằng “lượng đột biến vô cùng cao của B.1.1.529 cho thấy nó có thể thực sự đáng lo ngại”. Ông Peacock cũng nhấn mạnh rằng cần phải theo dõi sát sao biến thể này vì số lượng đột biến khủng khiếp của nó. 

Tiến sĩ Meera Chand, giới chức y tế tại Cơ quan An ninh Y tế Anh, cũng cho biết sẽ giám sát chặt chẽ biến thể này cùng các cơ quan khoa học trên toàn cầu. Bà cho rằng: “Bản chất của virus là đột biến liên tục và ngẫu nhiên. Không có gì lạ khi xuất hiện một số nhỏ các trường hợp phát sinh và xuất hiện một tập hợp đột biến mới. Bất kỳ biến thể nào có dấu hiệu lây lan cũng đều được theo dõi ngay lập tức”.

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Loại biến thể này có khả năng xuất hiện biến thể nguy hiểm hơn Delta - Ảnh: Daily Mail 

Các nhà khoa học sẽ theo dõi biến thể mới để tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đang phát triển và lây lan rộng rãi hơn. Một số nhà virus học ở Nam Phi đang vô cùng lo lắng khi phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể này gia tăng ở Gauteng, nơi B.1.1.529 lần đầu được phát hiện.

 

Dù vậy, các nhà khoa học cho biết số lượng đột biến chưa từng có của biến thể này có thể khiến nó trở nên "không ổn định" và khó lây lan. Theo họ, "không cần phải quá lo lắng" vì chưa có dấu hiệu nào cho thấy B.1.1.529 đang lan ra nhanh chóng.

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Từ khóa:   biến thể mới covid-19 SARS-CoV-2

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