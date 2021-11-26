Bắc Giang: Tình hình sức khoẻ của 4 học sinh bị sốc phản vệ sau khi tiêm mũi 1 vaccine Pfizer

Trong quá trình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, có 4 học sinh tại 2 trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bị sốc phản vệ, trong đó có 2 trường hợp nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Theo chia sẻ thông tin từ VietNamNet, vào chiều 26/11, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang - ông Từ Quốc Hiệu cho biết tình hình sức khỏe của cả 4 học sinh bị sốc phản vệ sau tiêm đều đã ổn định. 2 học sinh diễn tiến nặng hơn vẫn được theo dõi tại Bệnh viện Bạch Mai, còn 2 cháu điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động đã được xuất viện về nhà. Ông Hiệu cho biết, việc tiêm chủng bất cứ vắc xin nào cũng có một tỷ lệ nhỏ gặp phản ứng phụ sau tiêm, không riêng vaccine Covid-19. Ngành y tế Bắc Giang đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để xử trí kịp thời trong các tình huống như chuẩn bị đầy đủ, từ đội ngũ nhân viên y tế đến trang thiết bị vật tư, xe cứu thương để đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Tình hình sức khỏe của cả 4 học sinh đều đã ổn định - Ảnh minh họa: Internet Trước đó, báo Dân Việt đưa tin, ngày 24/11, Trung tâm Y tế huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức tiêm vắc xin Pfizer mũi 1 phòng COVID-19 cho học sinh cấp 3 tại 2 trường THPT Nội trú Sơn Động và trường THPT Sơn Động số 2. Trong quá trình tiêm chủng có 4 học sinh tại 2 trường bị sốc phản vệ, trong đó có 2 trường hợp nặng. Sau khi được nhân viên y tế tại địa phương sơ cứu, 2 học sinh được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Đối với hai em học sinh bị nặng, cả hai đều xuất hiện triệu chứng choáng váng, khó thở, đau tức ngực, buồn nôn, da tái. Cả hai sau đó được chuyển lên Trung tâm Y tế huyện Sơn Động bằng ô tô chuyên dụng, trên đường chuyển viện, biểu hiện da tái, nhịp tim chậm, có nguy cơ ngừng thở, SpO2 dưới 90%.

Từ tháng 11/2021, Việt Nam chính thức triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên quy mô toàn quốc - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, theo PGS.TS. Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Phó trưởng ban điều hành chương trình Tiêm chủng mở rộng, vaccine Pfizer sử dụng cho trẻ em có liều lượng giống của người lớn, cũng tiêm theo đường bắp tay. Đồng thời, bà Hồng cũng nhấn mạnh trẻ sẽ được theo dõi tại điểm tiêm chủng 30 phút, tiếp tục theo dõi 28 ngày tại gia đình (đặc biệt là 7 ngày đầu sau tiêm). Trong 3 ngày đầu, trẻ phải có gia đình, bố mẹ và người giám hộ luôn bên cạnh để hỗ trợ, theo dõi tình hình sức khỏe.

Thanh Hoá: Thêm một người tử vong sau khi tiêm mũi 2 vắc-xin Vero Cell phòng COVID-19 Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm một người phụ nữ ở huyện Nông Cống tử vong sau khi tiêm vắc xin Vero Cell mũi 2 để phòng COVID-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bac-giang-tinh-hinh-suc-khoe-cua-4-hoc-sinh-bi-soc-phan-ve-sau-khi-tiem-mui-1-vaccine-pfizer-438651.html