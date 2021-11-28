Hải Phòng phát hiện 103 trường hợp F0, trong đó có 5 doanh nghiệp khẩn cấp truy vết để ngăn chặn dịch lây lan

Tin y tế 28/11/2021 09:46

Vào ngày 27/11, Hải Phòng ghi nhận 103 ca nhiễm mới, trong đó có 5 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Lãng ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2.

Theo chia sẻ thông tin từ Tiền phong, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TP Hải Phòng thông tin, trong ngày địa phương ghi nhận thêm 103 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Tiên Lãng ghi nhận thêm 83 trường hợp tại xã Tiên Minh và Toàn Thắng. Ngoài ra, các quận huyện như: Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An, Đồ Sơn đều ghi nhận thêm nhiều ca bệnh.

Đáng chú ý, có 5 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Lãng ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2. 5 doanh nghiệp đã xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm: Công ty S.V, thị trấn Tiên Lãng; Công ty O.V, xã Bắc Hưng; Xưởng may ông V.V.H, xã Toàn Thắng; Công ty EVG, xã Tiên Thắng; Xưởng may S.L, xã Toàn Thắng. 

dương tính SARS-CoV-2
Hải Phòng xuất hiện hàng chục ca bệnh tại các doanh nghiệp sản xuất - Ảnh: Tiền phong

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Tin tức thông tấn xã Việt Nam đưa tin, huyện Tiên Lãng đang tích cực khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1 và F2 liên quan đến các ca mắc COVID-19 trên địa bàn. Đồng thời, địa phương cũng tăng cường theo dõi, giám sát, cách ly các trường hợp F1 và F2 tại địa phương theo đúng quy định, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho những công dân có biểu hiện sốt, ho, khó thở...

Ngoài ra, địa phương cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt việc đeo khẩu trang nơi công cộng và hạn chế tiếp xúc đông người. Cơ quan các cấp cũng nên thông tin đầy đủ, chính xác để người dân các địa phương không hoang mang, lo lắng và nâng cao tinh thần cảnh giác phòng dịch.

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Từ khóa:   ổ dịch Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2 dịch Covid 19

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