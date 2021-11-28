Phạm Hương 'gây choáng' với 'biệt phủ' rộng lớn tựa như 'lâu đài trắng', cùng 'núi' hàng hiệu, nhẫn kim cương đắt đỏ

Hoa hậu Phạm Hương đang có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và 2 con trên đất Mỹ. Đồng thời, người đẹp còn thường xuyên cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân.

Hoa hậu Phạm Hương từng làm mưa làm gió trên các đấu trường nhan sắc quốc tế nhiều năm về trước. Song, sau khi kết hôn và qua Mỹ định cư, cô nàng lui về "ở ẩn" để tập trung vun vén cho gia đình và chăm sóc các con. Và kể từ khi sang Mỹ. nàng hậu không ít lần khiến cư dân mạng choáng ngợp trước độ sang chảnh với "núi" hàng hiệu, xế sang, bộ sưu tập nhẫn kim cương đắt đỏ và căn biệt thự với những món đồ đẳng cấp.

Phạm Hương mở tiệc tân gia kiểu Mỹ - Ảnh: FBNV Mới đây, trên trang cá nhân, người đẹp chia sẻ một loạt ảnh tổ chức bữa tiệc mừng Lễ Tạ ơn sang trọng tại nhà riêng. Đây cũng là ngôi nhà mới được cô dọn về từ cuối tháng 10 vừa qua sau 3 năm định cư bên Mỹ. Đáng chú ý, toàn bộ hình ảnh nội và ngoại thất căn biệt khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp khi quá hoành tráng và sang trọng.

Ngôi nhà được chọn tông màu chủ đạo là màu trắng sang trọng. Đồ dùng trong nhà đều được lựa chọn theo màu trắng trang nhã. Đặc biệt, phòng khách của căn biệt thự có bộ sofa trắng và được tô điểm thêm bằng sắc đỏ từ hoa, gối tựa.... Vốn yêu sự lãng mạn, người đẹp bày trí một bình hoa hồng để thêm màu sắc cho phòng khách - Ảnh: FBNV Không gian rộng rãi và đón nắng - Ảnh: FBNV Điểm nhấn của ngôi nhà còn là cây đàn piano - Ảnh: FBNV Nàng hậu đầu tư không gian bếp khá tiện nghi, tone màu trắng để tạo cảm hứng nấu ăn - Ảnh: FBNV Cô nàng có riêng một phòng để quần áo, giày dép, phụ kiện - Ảnh: FBNV Những món hàng hiệu đắt đỏ, có giá lên tới vài nghìn đô - Ảnh: FBNV Từ tầng 2 nhìn xuống có thể thấy chiếc đèn pha lê xa xỉ và không gian tầng 1 vô cùng sang trọng - Ảnh: FBNV Nhà tắm của căn biệt thự cũng theo tông trắng, có vị trí tắm bồn, tắm đứng và được người đẹp giữ vô cùng sạch sẽ - Ảnh: FBNV Sau khi loạt hình ảnh được đăng tải, không ít bạn bè và người hâm mộ đã gửi rất nhiều bình luận ngợi khen cơ ngơi mới của nàng hậu.

Bộ thiết kế nội thất, trang sức độc lạ lấy cảm hứng từ rừng nguyên sinh Amazon Mới đây, nhà thiết kế trang sức Silvia Furmanovich đã tạo ra một không gian trưng bày những tác phẩm tôn vinh khu rừng nhiệt đới của quê hương Brazil, đặc biệt là được lấy cảm hứng từ rừng nguyên sinh Amazon.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-huong-gay-choang-voi-biet-phu-rong-lon-tua-nhu-lau-dai-trang-cung-nui-hang-hieu-nhan-kim-cuong-dat-do-438869.html