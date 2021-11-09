Choáng ngợp với biệt thự 'triệu đô' của Vân Dung, dân tình 'mắt tròn mắt dẹt' khi nhìn vào bên trong

Vào tối ngày 10/9, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Vân Dung đã đăng tải loạt hình ảnh mô phỏng không gian bên trong căn biệt thự ngoại ô mà gia đình cô chuẩn bị xây dựng. Nữ danh hài vui vẻ chia sẻ với công chúng: 'Hi hi. Ngôi nhà mơ ước của mình, một không gian nghỉ dưỡng ngoại thành cho cả gia đình. Mình rất mê màu trắng cùng với một vườn hồng trải khắp... Mơ về em nó lâu rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội có thể biến thành hiện thực".

Theo chia sẻ của "chính chủ", ngôi nhà toạ lạc ở ngoại ô xa Hà Nội khoảng 60km. Thông tin chi tiết hơn về ngôi nhà, cô cho hay: "Với 2 tầng, mỗi tầng khoảng 250m2. Tầng 1 sẽ là không gian tiếp khách và sinh hoạt chung cho cả gia đình. Và có thể mình sẽ biến thành sân khấu để mình diễn hài cho cả nhà xem".