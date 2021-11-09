Choáng ngợp với biệt thự 'triệu đô' của Vân Dung, dân tình 'mắt tròn mắt dẹt' khi nhìn vào bên trong

Nhắc tới nghệ sĩ hài Vân Dung, người ta luôn nhớ đến những vai diễn để đời. Đồng thời, nữ danh hài còn được mọi người "để mắt" đến với khối tài sản "kếch xù" đầy mơ ước.
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Vào tối ngày 10/9, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Vân Dung đã đăng tải loạt hình ảnh mô phỏng không gian bên trong căn biệt thự ngoại ô mà gia đình cô chuẩn bị xây dựng. Nữ danh hài vui vẻ chia sẻ với công chúng: 'Hi hi. Ngôi nhà mơ ước của mình, một không gian nghỉ dưỡng ngoại thành cho cả gia đình. Mình rất mê màu trắng cùng với một vườn hồng trải khắp... Mơ về em nó lâu rồi nhưng bây giờ mới có cơ hội có thể biến thành hiện thực".
Theo chia sẻ của "chính chủ", ngôi nhà toạ lạc ở ngoại ô xa Hà Nội khoảng 60km. Thông tin chi tiết hơn về ngôi nhà, cô cho hay: "Với 2 tầng, mỗi tầng khoảng 250m2. Tầng 1 sẽ là không gian tiếp khách và sinh hoạt chung cho cả gia đình. Và có thể mình sẽ biến thành sân khấu để mình diễn hài cho cả nhà xem".
Ngoài ra, toàn bộ hình ảnh nội và ngoại thất căn biệt khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp khi quá hoành tráng và sang trọng. Nữ danh hài chia sẻ thêm: "Tầng 2 có 3 phòng ngủ, 1 phòng xem phim và đặc biệt là không gian uống trà & BBQ ngoài trời mà mình rất thích. Ngồi từ đây người lớn có thể dễ dàng quan sát bọn trẻ chơi đùa.
Song, ngôi nhà vẫn chưa thể khởi công trong năm nay do vướng dịch. Vậy nên, ngôi nhà dự kiến khởi công vào năm 2022.
Sau khi loạt hình ảnh được đăng tải, không ít bạn bè và người hâm mộ đã gửi rất nhiều bình luận ngợi khen cơ ngơi mới của nữ danh hài.