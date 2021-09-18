Diện tích 'khiêm tốn', đôi vợ chồng 'hóa' rộng thênh thang khiến cư dân mạng 'khó tính' cũng phải trầm trồ

Nhà đẹp 18/09/2021 05:35

Với gu thẩm mĩ đa dạng và tối ưu được không gian, ngôi nhà mang xu hướng hiện đại luôn được ưa chuộng trong xã hội ngày nay. Đồng thời, ngôi nhà vẫn mang cảm giác vô cùng ấm cúng và gần gũi.

Những ngôi nhà có diện tích nhỏ hẹp thường mang lại cảm giác chật chội và bức bối cho gia chủ. Song, việc thiết kế hợp lý và sắp xếp nội thất thông minh sẽ khiến ngôi nhà trở nên thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi hơn.

Trong hội những người "Nghiện nhà", bạn Tạ Huyền Trang đã chia sẻ những hình về ngôi nhà có diện tích khoảng 53 mét vuông của mình. Chỉ với diện tích nhỏ, nhưng ngôi nhà để lại nhiều ấn tượng sâu sắc ở khoản thiết kế và bày trí đồ dùng nội thất. Cô nàng cho hay: "Ngày nào cũng vào ngắm biệt thự hay những căn hộ xa hoa lung linh trong nhóm, nhiều lúc cũng thấy ngại khi khoe căn hộ bé xíu có hơn 50m của mình. Căn hộ nhỏ xinh đc lên ý tưởng nhanh chóng và hoàn thiện trong đúng 1.5 tháng"

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Đa số đồ nội thất có gam màu xanh lá và trắng - Ảnh: FBNV
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Không gian bếp đối diện phòng khách - Ảnh: FBNV
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Không gian bếp đối diện phòng khách - Ảnh: FBNV
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Không gian căn bếp rộng rãi và đầy đủ tiện nghi - Ảnh: FBNV

Về phong cách của ngôi nhà, màu sắc chủ đạo là màu xanh và màu trắng. Đồng thời, đồ nội thất trong nhà cũng được chọn tông màu sáng để nhìn nhà rộng rãi hơn. Phòng khách được thiết kế khá giản tiện nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Ngoài những nội thất cơ bản như ghế sofa, bàn trà để quây quần, tiếp khách...

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Phòng khách được thiết kế khá giản tiện như ghế sofa, bàn trà để quây quần hay tiếp khách - Ảnh: FBNV
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Kệ tủ lớn sát tường vừa trưng sách, trang trí, vừa để vật dụng - Ảnh: FBNV
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Bàn làm việc được đặt một góc trong phòng ngủ - Ảnh: FBNV
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Phòng vệ sinh sạch sẽ và không hề tù túng - Ảnh: FBNV

Phòng ngủ được thiết kế gọn gàng, giản đơn và mang lại cảm giác ấm cúng cho gia chủ.Chưa kể, với thiết kế này, ngôi nhà gần như "đón" nhiều ánh sáng và các không gian phòng sinh hoạt các phòng ở cũng được mở ra khoảng thoáng đãng.

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Cửa sổ trong phòng ngủ giúp 'đón' ánh sáng tự nhiên và thoáng mát hơn - Ảnh: FBNV
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Không gian phòng ngủ được trang trí giản đơn và mang đến cảm giác ấm cúng - Ảnh: FBNV

Việc thiết kế một ngôi nhà có không gian nhỏ thực sự là không hề đơn giản. Để tối ưu công năng, tăng tính thẩm mỹ còn phải phụ thuộc vào cách sắp xếp và trang trí đồ nội thất. Đây cũng là một trong những gợi ý có ích để bạn tham khảo cho căn hộ tương lai của mình.

Chỉ với chi phí 'hạt dẻ', chàng kiến trúc sư điển trai 'tậu' ngay ngôi nhà 'hoành tráng' như siêu phẩm

Chỉ với chi phí 'hạt dẻ', chàng kiến trúc sư điển trai 'tậu' ngay ngôi nhà 'hoành tráng' như siêu phẩm

Chỉ với chi phí 480 triệu đồng bao gồm các chi phí từ xây dựng đến mua sắm đồ nội thất, ngôi nhà của đôi vợ chồng kiến trúc sư đã được xây dựng, mang đến một không gian sáng sủa, thoáng đãng.

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