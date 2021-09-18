Diện tích 'khiêm tốn', đôi vợ chồng 'hóa' rộng thênh thang khiến cư dân mạng 'khó tính' cũng phải trầm trồ

Những ngôi nhà có diện tích nhỏ hẹp thường mang lại cảm giác chật chội và bức bối cho gia chủ. Song, việc thiết kế hợp lý và sắp xếp nội thất thông minh sẽ khiến ngôi nhà trở nên thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi hơn.

Trong hội những người "Nghiện nhà", bạn Tạ Huyền Trang đã chia sẻ những hình về ngôi nhà có diện tích khoảng 53 mét vuông của mình. Chỉ với diện tích nhỏ, nhưng ngôi nhà để lại nhiều ấn tượng sâu sắc ở khoản thiết kế và bày trí đồ dùng nội thất. Cô nàng cho hay: "Ngày nào cũng vào ngắm biệt thự hay những căn hộ xa hoa lung linh trong nhóm, nhiều lúc cũng thấy ngại khi khoe căn hộ bé xíu có hơn 50m của mình. Căn hộ nhỏ xinh đc lên ý tưởng nhanh chóng và hoàn thiện trong đúng 1.5 tháng".