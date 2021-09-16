Chỉ với chi phí 'hạt dẻ', chàng kiến trúc sư điển trai 'tậu' ngay ngôi nhà 'hoành tráng' như siêu phẩm

Vào những ngày xã hội giãn cách, nhiều gia chủ có thời gian để chăm chút và ngắm nghía lại những không gian trong ngôi của mình. Mới đây, trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Khải Anh đã chia sẻ những bức ảnh về "tổ ấm" của mình. Tại đây, không ít người trầm trồ và khen ngợi thiết kế và cách bày trí vô cùng hiện đại, tinh tế và ấm cúng của ngôi nhà.

Theo chia sẻ của chủ nhân, ngôi nhà có diện tích đất xây dựng là 58 mét vuông gồm 3 ngủ, 1 phòng khách, 1 không gian bếp, 2 nhà vệ sinh và dành 1 khoảng sân phơi nhỏ. Ngôi nhà đã được hoàn thành với tổng chi phí là 480 triệu. Đây được xem là một mức giá vô cùng hợp lý trong việc xây dựng và trang hoàng không gian sống của mình.