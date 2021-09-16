Chỉ với chi phí 'hạt dẻ', chàng kiến trúc sư điển trai 'tậu' ngay ngôi nhà 'hoành tráng' như siêu phẩm

Nhà đẹp 16/09/2021 18:10

Chỉ với chi phí 480 triệu đồng bao gồm các chi phí từ xây dựng đến mua sắm đồ nội thất, ngôi nhà của đôi vợ chồng kiến trúc sư đã được xây dựng, mang đến một không gian sáng sủa, thoáng đãng.

Vào những ngày xã hội giãn cách, nhiều gia chủ có thời gian để chăm chút và ngắm nghía lại những không gian trong ngôi của mình. Mới đây, trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Khải Anh đã chia sẻ những bức ảnh về "tổ ấm" của mình. Tại đây, không ít người trầm trồ và khen ngợi thiết kế và cách bày trí vô cùng hiện đại, tinh tế và ấm cúng của ngôi nhà.

Theo chia sẻ của chủ nhân, ngôi nhà có diện tích đất xây dựng là 58 mét vuông gồm 3 ngủ, 1 phòng khách, 1 không gian bếp, 2 nhà vệ sinh và dành 1 khoảng sân phơi nhỏ. Ngôi nhà đã được hoàn thành với tổng chi phí là 480 triệu. Đây được xem là một mức giá vô cùng hợp lý trong việc xây dựng và trang hoàng không gian sống của mình.

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Toàn cảnh phòng khách được nhìn từ phía trên cao - Ảnh: FBNV
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Không gian sinh hoạt được bày trí hợp lý và khoa học - Ảnh: FBNV
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Đồ nội thất được bày trí tối giản và cần thiết - Ảnh: FBNV
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Phòng khách với bộ sofa nhỏ gọn và không chiếm quá nhiều diện tích - Ảnh: FBNV
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Phòng bếp được thiết kế với gam màu trắng chủ đạo, mang cảm giác sáng sủa và đầy đủ tiện nghi - Ảnh: FBNV

Phong cách thiết kế hiện đại mang đến sự đơn giản trong màu sắc, nhưng lại nhấn mạnh những hình khối, đường nét của nội thất bên trong ngôi nhà. Vậy nên, xu hướng thiết này không gây nhàm chán, lỗi thời và cực kì độc đáo.

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Cầu thang nổi bật với nguyên liệu bằng gỗ - Ảnh: FBNV
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Phòng ngủ với những gam màu sáng, mang đến cảm giác ấm cúng và dễ chịu - Ảnh: FBNV
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Căn phòng ngủ có diện tích 'tiết kiệm' hơn dành cho con trẻ - Ảnh: FBNV
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Phòng vệ sinh - Ảnh: FBNV

Không gian sống của gia đình luôn là một trong những điều mà mọi người luôn quan tâm và chú trọng đến nhất. Với ngôi nhà mang phong cách hiện đại này, bạn có thể tham khảo và xây dựng một không gian gần gũi và đầy đủ tiện nghi. 

Chỉ với 180 triệu đồng, căn hộ 'hóa thiên nga' ngắm góc nào cũng thấy ưng ngay, tha hồ thả dáng 'sống ảo'

Chỉ với 180 triệu đồng, căn hộ 'hóa thiên nga' ngắm góc nào cũng thấy ưng ngay, tha hồ thả dáng 'sống ảo'

Căn hộ lựa chọn phong cách thiết kế tối giản, giao thoa giữa thiết kế hiện đại và những nét cổ điển từ thiên nhiên đem lại cảm giác bình yên và thoải mái.

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