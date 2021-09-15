Gái Nha Trang 'tậu' nhà chỉ để 'cưới chồng', ai ngờ nhà đẹp 'lác mắt' người xem

Những căn hộ có diện tích nhỏ hẹp thường mang lại cảm giác chật chội và bức bối cho gia chủ. Song, việc thiết kế hợp lý và sắp xếp nội thất thông minh sẽ khiến ngôi nhà trở nên rộng rãi, thoải mái hơn, nhưng vẫn đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết.

Trong hội dành cho những người "Nghiện decord", bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh đã chia sẻ những hình ảnh về căn hộ của mình khiến ai nấy đều trầm trồ. Mắc dù thiết kế giản đơn nhưng căn hộ trở nên xinh đẹp đến lạ thường. Cô nàng cho hay: "Em mua nhà sẵn là để cưới chồng đó. Chẳng là tính em vụng về nên sợ bị mẹ chồng mắng, thành ra em quyết tâm mua nhà sẵn để sau khi cưới chồng ra ở riêng. Kết quả là nhà thì có rồi nhưng mà chồng kiếm ở đâu thì không ai nói".