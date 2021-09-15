Gái Nha Trang 'tậu' nhà chỉ để 'cưới chồng', ai ngờ nhà đẹp 'lác mắt' người xem

Nhà đẹp 15/09/2021 05:28

Với cách sắp xếp nội thất thông minh, cô gái đến từ Nha Trang đã "biến hóa" căn hộ của mình thành một không gian sống rộng rãi và thoải mái hơn.

Những căn hộ có diện tích nhỏ hẹp thường mang lại cảm giác chật chội và bức bối cho gia chủ. Song, việc thiết kế hợp lý và sắp xếp nội thất thông minh sẽ khiến ngôi nhà trở nên rộng rãi, thoải mái hơn, nhưng vẫn đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết.

Trong hội dành cho những người "Nghiện decord", bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh đã chia sẻ những hình ảnh về căn hộ của mình khiến ai nấy đều trầm trồ. Mắc dù thiết kế giản đơn nhưng căn hộ trở nên xinh đẹp đến lạ thường. Cô nàng cho hay: "Em mua nhà sẵn là để cưới chồng đó. Chẳng là tính em vụng về nên sợ bị mẹ chồng mắng, thành ra em quyết tâm mua nhà sẵn để sau khi cưới chồng ra ở riêng. Kết quả là nhà thì có rồi nhưng mà chồng kiếm ở đâu thì không ai nói".

can ho
Không gian phòng khách với gam màu sáng kết hợp, tạo cảm giác thoáng đãng cho ngôi nhà - Ảnh: FBNV
can ho 1
Bên cạnh phòng khách là phòng bếp với gam màu tương hợp và đầy đủ tiện nghi - Ảnh: FBNV
can ho 2
Phòng ngủ được bày trí hiện đại và giản đơn - Ảnh: FBNV
can ho 3
Ban công được đặt một chiếc ghế nhỏ để 'chill' vào mỗi buổi sớm hoặc tối - Ảnh: FBNV

"Căn nhà đầu tiên này em đã phải tự làm tất tần tật từ thuê người đi đường điện nước, sơn lại tường, tìm kiếm nhà cung cấp thiết bị nội thất, thiết bị gia dụng giá tốt… và 1 số đồ trang trí nữa. Cuối cùng thì em đã hoàn thành căn phòng yêu dấu của mình theo 1 phong cách trẻ trung, năng động, đáng yêu", cô nàng chia sẻ thêm.

can ho 4
Bàn gỗ được thiết kế sát tường nhằm tăng thêm diện tích cho ngôi nhà - Ảnh: FBNV
can ho 5
Phòng khách cũng được bày trí một bộ bàn ghế nho nhỏ - Ảnh: FBNV
can ho 6
Tủ gỗ được sắp xếp ở một góc tường trong nhà - Ảnh: FBNV
can ho 7
Đa số những vật dụng hay đồ vật trang trí được làm bằng gỗ - Ảnh: FBNV

Đây là một trong những mẫu nhà đẹp mang cảm giác hiện đại và vô cùng phù hợp với giới trẻ hiện nay. Đồng thời, sự bày trí và sắp xếp hợp lý những đồ dùng nội thất thông minh cũng tăng diện tích đáng kể cho ngôi nhà.

Xuýt xoa trước ngôi nhà của trai đẹp Hà Thành tự tay trang hoàng 'thiết kế tối giản không chê được điểm nào'

Xuýt xoa trước ngôi nhà của trai đẹp Hà Thành tự tay trang hoàng 'thiết kế tối giản không chê được điểm nào'

Ngôi nhà được chính gia chủ tự lên ý tưởng thiết kế, trang trí và biến tấu vô cùng sáng tạo. Vậy nên, ngôi nhà trở nên lạ mắt, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   căn hộ cách trang trí căn hộ decor nhà

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026