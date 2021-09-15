Gái Nha Trang 'tậu' nhà chỉ để 'cưới chồng', ai ngờ nhà đẹp 'lác mắt' người xem

Với cách sắp xếp nội thất thông minh, cô gái đến từ Nha Trang đã "biến hóa" căn hộ của mình thành một không gian sống rộng rãi và thoải mái hơn.
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Những căn hộ có diện tích nhỏ hẹp thường mang lại cảm giác chật chội và bức bối cho gia chủ. Song, việc thiết kế hợp lý và sắp xếp nội thất thông minh sẽ khiến ngôi nhà trở nên rộng rãi, thoải mái hơn, nhưng vẫn đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết.
Trong hội dành cho những người "Nghiện decord", bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh đã chia sẻ những hình ảnh về căn hộ của mình khiến ai nấy đều trầm trồ. Mắc dù thiết kế giản đơn nhưng căn hộ trở nên xinh đẹp đến lạ thường. Cô nàng cho hay: "Em mua nhà sẵn là để cưới chồng đó. Chẳng là tính em vụng về nên sợ bị mẹ chồng mắng, thành ra em quyết tâm mua nhà sẵn để sau khi cưới chồng ra ở riêng. Kết quả là nhà thì có rồi nhưng mà chồng kiếm ở đâu thì không ai nói".
"Căn nhà đầu tiên này em đã phải tự làm tất tần tật từ thuê người đi đường điện nước, sơn lại tường, tìm kiếm nhà cung cấp thiết bị nội thất, thiết bị gia dụng giá tốt… và 1 số đồ trang trí nữa. Cuối cùng thì em đã hoàn thành căn phòng yêu dấu của mình theo 1 phong cách trẻ trung, năng động, đáng yêu", cô nàng chia sẻ thêm.
Đây là một trong những mẫu nhà đẹp mang cảm giác hiện đại và vô cùng phù hợp với giới trẻ hiện nay. Đồng thời, sự bày trí và sắp xếp hợp lý những đồ dùng nội thất thông minh cũng tăng diện tích đáng kể cho ngôi nhà.