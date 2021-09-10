Mê mẩn với cơ ngơi sang - xịn - mịn của cặp đôi Sài Thành, dân tình tíu tít khen 'chủ nhà có gu thẩm mỹ quá'

Nhà đẹp 10/09/2021 13:35

Những ngôi nhà sử dụng chủ đạo những nguyên liệu gỗ thường mang đến vẻ ngoài mộc mạc, thanh tịnh và ấm cúng. Và phong cách thiết kế này lại vô cùng riêng biệt nên không ít người ưa chuộng và thích thú.

Chia sẻ trong nhóm dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Nguyễn Kim Đức đã có thể sở hữu cho mình một không gian sống thoải mái, ấm áp và đủ tiện nghi cùng gia đình của mình.

Anh chàng cho hay: "Hai vợ chồng tậu được căn hộ này vào ngày này năm trước, sau đó sửa chữa lại và dọn về đúng dịp Tết âm lịch 2021". Ngôi nhà gây ấn tượng cho người nhìn bởi vẻ đẹp sang trọng, nhẹ nhàng và thanh lịch. Với những gam màu sáng làm chủ đạo, chủ nhân của ngôi nhà còn kết hợp với nội thất được trưng bày và lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng chút một. Vậy nên, toàn cảnh ngôi nhà trở nên hài hòa giữa màu sắc và ánh sáng tự nhiên.

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Ngôi nhà có diện tích khoảng 97 mét vuông và gồm 3 phòng ngủ. "Mình luôn khát khao có 1 phòng làm việc tại nhà nên khi dọn qua đây, mình đã quyết định dùng 1 phòng để phục vụ cho công việc", gia chủ tâm sự.

Đồng thời, với những gam màu sáng làm chủ đạo, chủ nhân của ngôi nhà còn kết hợp với nội thất được trưng bày và lựa chọn kỹ càng, tỉ mỉ từng chút một. Vậy nên, toàn cảnh ngôi nhà trở nên hài hòa giữa màu sắc và ánh sáng tự nhiên.

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Nội thất trong nhà chủ yếu là gỗ với những vật dụng có gam màu tươi sáng và đường vân tự nhiên. Điển hình những sản phẩm như: Cửa trượt shoji, chiếu tatami, đèn hộp... giúp không gian thoáng đã và rộng rãi hơn rất nhiều. Nét tối giản trong phong cách nội thất của xứ sở hoa anh đào không phải là sự nhàm chán, thiếu thốn mà nó luôn hướng đến tính tiện dụng cao.
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Ngày nay, những ngôi nhà được thiết kế này ngày càng được mọi người yêu thích bởi vẻ đẹp và sự đẳng cấp của nó. Đây cũng là một trong những mẫu nhà đẹp khiến nhiều người "phải lòng" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

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