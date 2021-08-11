Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị

Nhà đẹp 11/08/2021 11:00

Chủ nhân chia sẻ chốn đi về của mình - căn nhà tràn ngập ánh sáng, thiết kế đẹp đẽ. Cách chia phòng và các vật dụng vừa gọn gàng lại rất tiện ích khiến nhiều người xuýt xoa.

Những ngày nghỉ dài đằng đẵng thế này, rốt cuộc lại là cơ hội để chúng ta được ở nhà nhiều nhất, chăm chút dọn dẹp sắp đặt lại nhà cửa. Thật vui vì điều đó, mỗi ngày lại "khoanh vùng" một phòng hoặc một khu tủ lôi ra dọn dẹp lau chùi sắp đặt lại, bỏ đi những thứ đã cũ, nhắc nhớ lại những thứ bỏ quên. Đây chính là thời gian để mỗi người chúng ta có giao tiếp tốt hơn với chính ngôi nhà của mình đấy!

 

Mới đây trong hội nhóm dành cho những người yêu nhà - 'nghiện bếp', chị Phan Anh đã chia sẻ chốn đi về của mình - căn nhà tràn ngập ánh sáng, thiết kế đẹp đẽ. Cách chia phòng và các vật dụng vừa gọn gàng lại rất tiện ích khiến nhiều người xuýt xoa.

 

"Điều mình yêu thích nhất trong nhà mình là "không khí". Không khí thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng, nắng, gió và không khí. Vì nhà mình thiết kế không gian mở, vì mình thích giao tiếp với bầu trời và thiên nhiên. Đồ đạc nhà mình cũng ít, vì mình thích không gian hơn đồ đạc. Mỗi món đồ mình đều muốn chắt lọc nhất, hợp lý nhất để phù hợp với không gian." Chị Phan Anh chia sẻ.

 

Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị - Ảnh 1

Phòng khách có sofa rộng, các khung cửa kính lớn để đón ánh sáng và gió mát. 

Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị - Ảnh 2

Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị - Ảnh 3

Phòng khách ngập tràn sắc hoa và cây xanh

Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị - Ảnh 4
Phòng ngủ tone đen trắng để tiện thay đổi đủ màu ga gối. Giường và tủ đầu giường đều bọc da đen của Ý rất mềm mại.
 
Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị - Ảnh 5
Lọ hoa xinh xắn trong phù ngủ
Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị - Ảnh 6

Căn bếp nhỏ luôn có hoa.

Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị - Ảnh 7

Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị - Ảnh 8

Một góc nhỏ của căn bếp

Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị - Ảnh 9

Góc phòng tắm thư giãn với hương thảo và nến thơm

Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị - Ảnh 10

Ngâm một bồn tắm muối thư giãn, nghe nhạc và đốt nến thơm xua tan mệt mỏi

Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị - Ảnh 11

Phòng ngủ của con gái lớn

Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị - Ảnh 12Góc học tập gọn gàng 

Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị - Ảnh 13

Góc học tập của con trai nhỏ

Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị - Ảnh 14

Mỗi chị em có giá sách riêng, tự quản lý sách truyện của mình.

 

Nguồn: Fb Phan Anh 

Khoe vườn rau 'đã con mắt' trên sân thượng, mẹ đảm khiến hội chị em phát thèm, nhiều người 'ganh tị'

Khoe vườn rau 'đã con mắt' trên sân thượng, mẹ đảm khiến hội chị em phát thèm, nhiều người 'ganh tị'

Khu vườn trên sân thượng đủ loại rau trái cây sạch cho gia đình khiến nhiều người xuýt xoa.

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp khoe nhà cách trang trí căn hộ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 42 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 11 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 2 giờ 34 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 4 giờ 36 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 42 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 5 giờ 0 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa