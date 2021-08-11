Khoe ngôi nhà đẹp từng ngóc ngách lại ngập tràn ánh nắng, mẹ đảm khiến hội chị em xuýt xoa, dân mạng... ghen tị

Chủ nhân chia sẻ chốn đi về của mình - căn nhà tràn ngập ánh sáng, thiết kế đẹp đẽ. Cách chia phòng và các vật dụng vừa gọn gàng lại rất tiện ích khiến nhiều người xuýt xoa.
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Những ngày nghỉ dài đằng đẵng thế này, rốt cuộc lại là cơ hội để chúng ta được ở nhà nhiều nhất, chăm chút dọn dẹp sắp đặt lại nhà cửa. Thật vui vì điều đó, mỗi ngày lại "khoanh vùng" một phòng hoặc một khu tủ lôi ra dọn dẹp lau chùi sắp đặt lại, bỏ đi những thứ đã cũ, nhắc nhớ lại những thứ bỏ quên. Đây chính là thời gian để mỗi người chúng ta có giao tiếp tốt hơn với chính ngôi nhà của mình đấy!
Mới đây trong hội nhóm dành cho những người yêu nhà - 'nghiện bếp', chị Phan Anh đã chia sẻ chốn đi về của mình - căn nhà tràn ngập ánh sáng, thiết kế đẹp đẽ. Cách chia phòng và các vật dụng vừa gọn gàng lại rất tiện ích khiến nhiều người xuýt xoa.
"Điều mình yêu thích nhất trong nhà mình là "không khí". Không khí thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng, nắng, gió và không khí. Vì nhà mình thiết kế không gian mở, vì mình thích giao tiếp với bầu trời và thiên nhiên. Đồ đạc nhà mình cũng ít, vì mình thích không gian hơn đồ đạc. Mỗi món đồ mình đều muốn chắt lọc nhất, hợp lý nhất để phù hợp với không gian." Chị Phan Anh chia sẻ.
Nguồn: Fb Phan Anh