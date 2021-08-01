Khoe vườn rau 'đã con mắt' trên sân thượng, mẹ đảm khiến hội chị em phát thèm, nhiều người 'ganh tị'

Nhà đẹp 01/08/2021 12:30

Khu vườn trên sân thượng đủ loại rau trái cây sạch cho gia đình khiến nhiều người xuýt xoa.

Mới đây trong một hội nhóm dành cho chị em phụ nữ, mẹ đảm Đỗ Thắm chia sẻ vườn rau hữu cơ xanh tốt của mình trồng trên sân thượng khiến nhiều người xuýt xoa.

 

"Em trồng theo hữu cơ gần như 100% nhưng lại ko dùng phân chuồng mấy khi mà toàn dùng phân bón do mình tự ủ là chính. Em trộn đất cùng cám gạo đậu tương, bón cho cây thì em dùng nước vo gạo, dịch chuối, đậu tương ủ trứng chuối humic, đạm cá tự ủ. Em quây lưới hết vườn lên không bị sâu ruồi vàng chim phá, thuốc phòng trị bệnh em dùng những thứ tự nhiên như thuốc lào ngâm rượu, tỏi ớt, nem..." Đỗ Thắm chia sẻ.

 

Chủ nhân của khu vườn 'trong mơ" bên dàn cà chua bạch tuộc - chị Đỗ Thắm

 

 

 

Thu hoạch mâm xôi đen cà chua bạch tuộc bi, to, dưa leo. Mâm xôi trồng quanh năm

 

 Thu hoạch bưởi diễn dâu tây bạch tuyết, cà chua bạch tuộc

 

Thu hoạch mướp hương và mướp táo Đài loan ăn giòn ngọt thái ra không bị thâm

 

 

Dưa lưới thu hoạch tại vườn

 

Hái dâu tây bạch tuyết và dâu tây nhật. Trồng từ tháng 8 đến tháng 3 miền Bắc 

 

Thu hoạch thành quả

 

 

 

Thu hoạch nho và dưa hấu ruột vàng

 

Dưa chuột

 

Dưa lưới

 

Dưa đốm Hàn Quốc

 

Bưởi ngọt sai trĩu cành

 

Giàn dưa hấu và dưa lưới mùa trồng từ tháng 3 đến tháng 8.

 

Cây sung Mỹ

 

Dâu tây

 

Rau mồng tơi, xà lách tươi tốt

 

Rau muống

 

 

 

Rau cảnh bẹ to xanh mơn mởn

 

Củ cải xanh Hàn Quốc tươi tốt mập ú ù

 

Nguồn: Fb Đỗ Thắm

 

 

 

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