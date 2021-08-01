Khoe vườn rau 'đã con mắt' trên sân thượng, mẹ đảm khiến hội chị em phát thèm, nhiều người 'ganh tị'

Khu vườn trên sân thượng đủ loại rau trái cây sạch cho gia đình khiến nhiều người xuýt xoa.
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Mới đây trong một hội nhóm dành cho chị em phụ nữ, mẹ đảm Đỗ Thắm chia sẻ vườn rau hữu cơ xanh tốt của mình trồng trên sân thượng khiến nhiều người xuýt xoa.
"Em trồng theo hữu cơ gần như 100% nhưng lại ko dùng phân chuồng mấy khi mà toàn dùng phân bón do mình tự ủ là chính. Em trộn đất cùng cám gạo đậu tương, bón cho cây thì em dùng nước vo gạo, dịch chuối, đậu tương ủ trứng chuối humic, đạm cá tự ủ. Em quây lưới hết vườn lên không bị sâu ruồi vàng chim phá, thuốc phòng trị bệnh em dùng những thứ tự nhiên như thuốc lào ngâm rượu, tỏi ớt, nem..." Đỗ Thắm chia sẻ.
Chủ nhân của khu vườn 'trong mơ" bên dàn cà chua bạch tuộc - chị Đỗ Thắm
Thu hoạch mâm xôi đen cà chua bạch tuộc bi, to, dưa leo. Mâm xôi trồng quanh năm
Thu hoạch bưởi diễn dâu tây bạch tuyết, cà chua bạch tuộc
Thu hoạch mướp hương và mướp táo Đài loan ăn giòn ngọt thái ra không bị thâm
Dưa lưới thu hoạch tại vườn
Hái dâu tây bạch tuyết và dâu tây nhật. Trồng từ tháng 8 đến tháng 3 miền Bắc
Thu hoạch thành quả
Thu hoạch nho và dưa hấu ruột vàng
Dưa chuột
Dưa lưới
Dưa đốm Hàn Quốc
Bưởi ngọt sai trĩu cành
Giàn dưa hấu và dưa lưới mùa trồng từ tháng 3 đến tháng 8.
Cây sung Mỹ
Dâu tây
Rau mồng tơi, xà lách tươi tốt
Rau muống
Rau cảnh bẹ to xanh mơn mởn
Củ cải xanh Hàn Quốc tươi tốt mập ú ù
Nguồn: Fb Đỗ Thắm