Lấy cảm hứng từ vùng biển Santorini, vợ chồng Hà Thành 'đốn tim' dân tình bằng ngôi nhà đẹp 'mát cả mắt'

Với diện tích rộng rãi, đôi vợ chồng đã lên ý tưởng "biến hóa" không gian nghỉ ngơi của mình trở nên sang trọng và hiện đại với đầy đủ tiện nghi.
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Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Trần Thu Phương đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà mới của mình. Sau khi đăng tải, ngôi nhà nhận được rất nhiều lời khen của những người trong hội bởi thiết kế hiện đại sử dụng vật liệu tự nhiên, tận dụng ánh sáng mặt trời và thân thiện với môi trường.
Cô nàng cho hay: "Ngôi nhà ở khu yên tĩnh tại Phan Rang được 2 vợ chồng mình hoàn thành vào tháng 4 vừa qua. Với mong muốn có được không gian nghỉ ngơi, thư giãn khi về thăm quê Nội, ngôi nhà gần như được xây dựng và thiết kế theo phong cách vùng biển Santorini. Những lúc nhà trống, mình kinh doanh thêm homestay vì gia đình mình sinh sống và làm việc ở Sài Gòn là chính".
Với thiết kế sử dụng tông màu xanh và trắng làm chủ đạo, ngôi nhà mang đến cảm giác thư thái như đang nghỉ dưỡng ở vùng biển xanh mát nào đó. Đồng thời, không gian thoáng mở với kiến trúc cửa vòm cong khiến ngôi nhà trở nên có thẩm mỹ, gây ấn tượng và độc đáo hơn. Ngoài ra, với sự thiết kế và bày trí hợp lý, các căn phòng còn có đầy đủ nội thất và tiện nghi sinh hoạt cần thiết.
Với thiết kế này, ngôi nhà gần như "đón" nhiều ánh sáng và các không gian phòng sinh hoạt các phòng ở cũng được mở ra khoảng thoáng đãng. Nếu bạn là người yêu thích sự hiện đại, dung dị và gần gũi với thiên nhiên thì bạn không nên bỏ qua mẫu nhà đẹp này.