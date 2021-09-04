Lấy cảm hứng từ vùng biển Santorini, vợ chồng Hà Thành 'đốn tim' dân tình bằng ngôi nhà đẹp 'mát cả mắt'

Trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Trần Thu Phương đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà mới của mình. Sau khi đăng tải, ngôi nhà nhận được rất nhiều lời khen của những người trong hội bởi thiết kế hiện đại sử dụng vật liệu tự nhiên, tận dụng ánh sáng mặt trời và thân thiện với môi trường.

Cô nàng cho hay: "Ngôi nhà ở khu yên tĩnh tại Phan Rang được 2 vợ chồng mình hoàn thành vào tháng 4 vừa qua. Với mong muốn có được không gian nghỉ ngơi, thư giãn khi về thăm quê Nội, ngôi nhà gần như được xây dựng và thiết kế theo phong cách vùng biển Santorini. Những lúc nhà trống, mình kinh doanh thêm homestay vì gia đình mình sinh sống và làm việc ở Sài Gòn là chính".