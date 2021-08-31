Chỉ với 75 mét vuông, gái Hà Thành 'tậu' ngay ngôi nhà đẹp như tranh vẽ tặng cho bố mẹ

Vào những ngày xã hội giãn cách, nhiều gia chủ có thời gian để chăm chút, trùng tu và ngắm nghía lại những không gian trong ngôi nhà của mình. Mới đây, trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Hoàng Thu Trang đã chia sẻ những thước ảnh về "tổ ấm" của mình. Tại đây, không ít người trầm trồ và khen ngợi thiết kế và cách bày trí vô cùng hiện đại, tinh tế và ấm cúng của ngôi nhà.

Cô nàng cho hay: "Vào mấy tuần giãn cách, mình dọn dẹp nhà mới giúp bố mẹ xong giờ mới lên chia sẻ với mọi người thành quả làm được trong năm qua. Để bố mẹ cảm thấy thoải mái, mình cũng tìm chọn căn chung cư riêng phù hợp về tài chính, đảm bảo an ninh và không gian sống thân thiện, thoải mái nhất có thể. Sau khi chọn được nhà, mình quyết định thiết kế một không gian thoáng sáng, đơn giản và tinh tế".



Phòng khách với bộ bàn ghế sofa nhỏ gọn - Ảnh: FBNV Phía mảng tường kệ tivi là 2 cửa vào phòng ngủ - Ảnh: FBNV Hành lang từ sảnh vào nhà, kết hợp tủ trang trí và hệ thống tủ kho rất nhiều diện tích - Ảnh: FBNV

Sau khi ngắm nhìn thành quả của mình, cô nàng chia sẻ: "Nói về không gian mình thích nhất là khu bếp ăn, đứng nấu nướng cũng cảm thấy đẹp. Các kệ để đồ gia vị xung quanh bếp rất tiện khi nấu nướng. Ngoài ra, phòng ngủ của bố mẹ có chỗ đọc sách ngắm cảnh khá chill".

Không gian bếp rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và tận dụng tối đa cái kệ tủ nhằm tiết kiệm diện tích - Ảnh: FBNV

Phòng ngủ chính của gia chủ - Ảnh: FBNV

Cửa số được thiết kế mái vòm đón ánh sáng tối đa và mang lại vẻ thẩm mỹ cao - Ảnh: FBNV

Phòng ngủ phụ - Ảnh: FBNV

Thiết kế kiến trúc và trang trí nội thất này cũng mang lại không gian rất hiện đại và thanh lịch cho gia chủ.