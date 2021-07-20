Trước khi lên đường đi đẻ, mẹ bầu Hà Thành ‘biến hoá’ căn hộ cũ đẹp hoài cổ đan xen hiện đại rất đặc biệt

Với những người ưa chuộng phong cách Indochine, ngôi nhà này chính là một trong những mẫu nhà đẹp và mang hơi hướng vừa gần gũi vừa hiện đại.

Dạo gần đây, phong cách Indochine hay còn gọi là phong cách Đông Dương đang dần được nhiều gia chủ ưa chuộng và yêu thích nhiều hơn. Đây là xu hướng kết hợp giữa chất Tây sang trọng và truyền thống Á Đông. Đồng thời, phong cách lai Tây này vừa mang đến sự hiện đại, thanh lịch và gần gũi.

Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Trịnh Giang đã chia sẻ những hình ảnh về căn hộ vừa mới được tân trang của mình. Cô nàng cho hay: “Tình hình là khi có 1 đứa con thì thấy ở đâu cũng được, ở nhà thuê hay phòng bé 1 tý cũng thấy không sao. Xong rồi tự nhiên bầu sinh đôi thêm 2 nhóc, quân số tăng lên chóng mặt, thế là 2 vợ chồng phải gấp rút mua 1 căn hộ và cải tạo toàn bộ để sẵn sàng cho công cuộc bỉm sữa sắp tới”. Không gian phòng khách được liên thông với nơi ăn uống của gia đình - Ảnh: FBNV Phòng khách được bày trí một bộ bàn ghế sofa dài và chiếc bàn nhỏ - Ảnh: FBNV Bộ bàn ăn bằng gỗ thích hợp cho 6 người - Ảnh: FBNV Kệ tủ được thiết kế ở vách tường thiết kiệm được khá nhiều diện tích cho căn hộ - Ảnh: FBNV Không gian tâm linh được ngăn cách bởi một vách ngăn mỏng - Ảnh: FBNV Phòng ngủ với những gam màu sáng, mang đến cảm giác ấm cúng và dễ chịu - Ảnh: FBNV Với gia chủ 'đông con', phòng ngủ có thể tận dụng những chiếc giường tầng để tiết kiệm diện tích - Ảnh: FBNV

Cô nàng chia sẻ thêm: “Điều mình thấy sáng suốt nhất trong vụ cải tạo nhà là đầu tư vào các thiết bị điện tử như: máy rửa bát, máy sấy quần áo, robot hút bụi, bồn vệ sinh rửa tự động, khoá điện tử, máy lọc không khí, máy tiệt trùng UV… Tuy khá đau ví nhưng tiết kiệm bao nhiêu sức lao động và thời gian”. Không gian bếp được ngăn đôi - Ảnh: FBNV Phòng vệ sinh master - Ảnh: FBNV Phòng vệ sinh - Ảnh: FBNV Trước đây, căn hộ vừa là nhà ở vừa là kho chứa đồ. Bởi sử dụng giấy dán tường nên không gian ở đây ẩm mốc, gây cảm giác khó chịu cho người ở. Mọi vật dụng trong nhà đều khá cũ, xuống cấp và không thể tận dụng lại được. Vậy nên, mẹ bầu đã quyết định xây dựng lại toàn bộ ngôi nhà để mang tới một cuộc sống lành mạnh hơn cho gia đình của mình. Các gian phòng của căn hộ khi chưa được trùng tu và tân trang lại - Ảnh: FBNV Không gian sống của gia đình luôn là một trong những điều mà mọi người luôn quan tâm và chú trọng đến nhất. Với ngôi nhà mang phong cách lai Tây - Ta này, bạn có thể tham khảo và xây dựng một không gian hiện đại, gần gũi và đầy đủ tiện nghi.

'Xiêu lòng' ngôi nhà kiểu Pháp của gái độc thân thuộc hàng hiếm, 'mọc' ngay giữa phố cổ Hà Nội Ai nấy đều phải lòng trước ngôi nhà kiểu Pháp đẹp cổ điển, thanh lịch và sang trọng nằm ở Hà Nội. Đây cũng là một trong những xu hướng xây nhà theo lối kiến trúc Châu Âu đang được rất nhiều người Việt ưa chuộng.

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