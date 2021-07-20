Trước khi lên đường đi đẻ, mẹ bầu Hà Thành ‘biến hoá’ căn hộ cũ đẹp hoài cổ đan xen hiện đại rất đặc biệt

Với những người ưa chuộng phong cách Indochine, ngôi nhà này chính là một trong những mẫu nhà đẹp và mang hơi hướng vừa gần gũi vừa hiện đại.
- Chống dịch tại gia, gái đẹp quyết định về quê ‘tút tát’ lại ngôi nhà cho bố mẹ đẹp như resort nghỉ dưỡng
- Mộc mạc, tối giản nhưng vô cùng độc đáo ngôi nhà kiểu Nhật của cặp đôi Hà Thành đẹp đến không thể rời mắt
Dạo gần đây, phong cách Indochine hay còn gọi là phong cách Đông Dương đang dần được nhiều gia chủ ưa chuộng và yêu thích nhiều hơn. Đây là xu hướng kết hợp giữa chất Tây sang trọng và truyền thống Á Đông. Đồng thời, phong cách lai Tây này vừa mang đến sự hiện đại, thanh lịch và gần gũi.
Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Trịnh Giang đã chia sẻ những hình ảnh về căn hộ vừa mới được tân trang của mình. Cô nàng cho hay: “Tình hình là khi có 1 đứa con thì thấy ở đâu cũng được, ở nhà thuê hay phòng bé 1 tý cũng thấy không sao. Xong rồi tự nhiên bầu sinh đôi thêm 2 nhóc, quân số tăng lên chóng mặt, thế là 2 vợ chồng phải gấp rút mua 1 căn hộ và cải tạo toàn bộ để sẵn sàng cho công cuộc bỉm sữa sắp tới”.
Cô nàng chia sẻ thêm: “Điều mình thấy sáng suốt nhất trong vụ cải tạo nhà là đầu tư vào các thiết bị điện tử như: máy rửa bát, máy sấy quần áo, robot hút bụi, bồn vệ sinh rửa tự động, khoá điện tử, máy lọc không khí, máy tiệt trùng UV… Tuy khá đau ví nhưng tiết kiệm bao nhiêu sức lao động và thời gian”.
Trước đây, căn hộ vừa là nhà ở vừa là kho chứa đồ. Bởi sử dụng giấy dán tường nên không gian ở đây ẩm mốc, gây cảm giác khó chịu cho người ở. Mọi vật dụng trong nhà đều khá cũ, xuống cấp và không thể tận dụng lại được. Vậy nên, mẹ bầu đã quyết định xây dựng lại toàn bộ ngôi nhà để mang tới một cuộc sống lành mạnh hơn cho gia đình của mình.
Không gian sống của gia đình luôn là một trong những điều mà mọi người luôn quan tâm và chú trọng đến nhất. Với ngôi nhà mang phong cách lai Tây - Ta này, bạn có thể tham khảo và xây dựng một không gian hiện đại, gần gũi và đầy đủ tiện nghi.