Chống dịch tại gia, gái đẹp quyết định về quê ‘tút tát’ lại ngôi nhà cho bố mẹ đẹp như resort nghỉ dưỡng

Với những ngôi nhà ở vùng quê thanh bình và yên tĩnh, thiên nhiên chính là một trong những yếu tố không thể thiếu để làm nổi bật lên ngôi nhà của mình. Đồng thời, việc gần gũi với thiên nhiên sẽ giúp con người xóa đi những căng thẳng mệt mỏi, thư giãn đầu óc và nâng cao sức khoẻ hơn rất nhiều.

Trong hội những người “Nghiện nhà”, bạn Nguyễn Ngọc Quyên đã kheo khéo ngôi nhà vùng quê của mình. Cô nàng tâm sự: “Năm 2020 có lẽ là một năm đáng nhớ với tất cả mọi người khi dịch bệnh diễn ra, cũng là một năm đáng nhớ với em. Với một vài sự kiện diễn ra và đáng nhớ nhất là mẹ em bệnh đã thay đổi một số dự định cá nhân, em đã quyết định về quê xây nhà cho ba mẹ để ba mẹ có một không gian sống thoải mái và gần gũi thiên nhiên”.

Sân trước 'ngập nắng' của ngôi nhà - Ảnh: FBNV Sân sau cũng hứng nắng và gió mát - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, để tránh những mùa hè nắng gắt, gia chủ thiết kế thêm màn che có thể kéo lên và xuống, rất tiện lợi - Ảnh: FBNV Sân sau được phủ kín không gian xanh của thiên nhiên - Ảnh: FBNV

Theo như người đẹp chia sẻ, ngôi nhà chỉ là nhà cấp 4 xây dựng theo hơi hướng vùng nhiệt đới, gần gũi thiên nhiên vùng quê. Cơ ngơi này được xây trên diện tích 210 mét vuông gồm: 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng bếp, phòng khách, sân trước và sân vườn. “Ngôi nhà được thi công hoàn thiện trong vòng 4 tháng. Em không hề có kinh nghiệm gì trong việc nhà cửa nên đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ từ những việc nhỏ nhặt nhất. Bây giờ, em đã có thể tự tin để xây ngôi nhà tiếp theo rồi”, cô nàng chia sẻ thêm.