Chống dịch tại gia, gái đẹp quyết định về quê ‘tút tát’ lại ngôi nhà cho bố mẹ đẹp như resort nghỉ dưỡng

Nhà đẹp 01/07/2021 12:30

Những ngôi nhà nhỏ xinh nằm giữa vùng quê thiên nhiên như thế luôn là nguồn cảm hứng bất tận với con người đang sống trong thời đại văn mình và hiện đại ngày nay.

Với những ngôi nhà ở vùng quê thanh bình và yên tĩnh, thiên nhiên chính là một trong những yếu tố không thể thiếu để làm nổi bật lên ngôi nhà của mình. Đồng thời, việc gần gũi với thiên nhiên sẽ giúp con người xóa đi những căng thẳng mệt mỏi, thư giãn đầu óc và nâng cao sức khoẻ hơn rất nhiều.

 

Trong hội những người “Nghiện nhà”, bạn Nguyễn Ngọc Quyên đã kheo khéo ngôi nhà vùng quê của mình. Cô nàng tâm sự: “Năm 2020 có lẽ là một năm đáng nhớ với tất cả mọi người khi dịch bệnh diễn ra, cũng là một năm đáng nhớ với em. Với một vài sự kiện diễn ra và đáng nhớ nhất là mẹ em bệnh đã thay đổi một số dự định cá nhân, em đã quyết định về quê xây nhà cho ba mẹ để ba mẹ có một không gian sống thoải mái và gần gũi thiên nhiên”.

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Sân trước 'ngập nắng' của ngôi nhà - Ảnh: FBNV
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Sân sau cũng hứng nắng và gió mát - Ảnh: FBNV
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Tuy nhiên, để tránh những mùa hè nắng gắt, gia chủ thiết kế thêm màn che có thể kéo lên và xuống, rất tiện lợi - Ảnh: FBNV
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Sân sau được phủ kín không gian xanh của thiên nhiên - Ảnh: FBNV

Theo như người đẹp chia sẻ, ngôi nhà chỉ là nhà cấp 4 xây dựng theo hơi hướng vùng nhiệt đới, gần gũi thiên nhiên vùng quê. Cơ ngơi này được xây trên diện tích 210 mét vuông gồm: 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng bếp, phòng khách, sân trước và sân vườn. “Ngôi nhà được thi công hoàn thiện trong vòng 4 tháng. Em không hề có kinh nghiệm gì trong việc nhà cửa nên đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ từ những việc nhỏ nhặt nhất. Bây giờ, em đã có thể tự tin để xây ngôi nhà tiếp theo rồi”, cô nàng chia sẻ thêm.

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Phòng bếp hướng ra khu vườn nhỏ vô cùng thoáng đãng - Ảnh: FBNV
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Phòng ngủ được thiết kế với gam màu tươi sáng và đồ dùng cần thiết và tối giản - Ảnh: FBNV
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Phòng khách được bày trí những đồ dùng nhỏ gọn như bộ sofa, tivi,... - Ảnh: FBNV
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Nhà vệ sinh rộng rãi và sạch sẽ - Ảnh: FBNV

 

“Tổ ấm” của cô nàng không lớn, nhưng ngôi nhà đã được xây nên bằng tất cả tình cảm dành cho gia đình của mình. Đây cũng chính là “chốn bình yên” để tận hưởng những niềm vui của cô nàng sau những tháng ngày mệt mỏi, căng thẳng của cuộc sống Sài Thành hàng ngày.

 

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Sau những ngày tháng bận rộn ở Sài Gòn, ngôi nhà là 'nơi bình yên' của cô nàng - Ảnh: FBNV
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Ngôi nhà chính là 'món quà' mà cô nhà tặng cho ba mẹ của mình - Ảnh: FBNV

 

Cuộc sống ngày càng hiện đại hơn, con người ta luôn muốn hướng về và được mở lòng mình hơn với “mẹ thiên nhiên”. Đây là một trong ngôi nhà đẹp toạ lạc giữa một vùng quê yên ả và thanh bình mà nhiều người yêu thiên nhiên hằng mong ước.

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Từ khóa:   ngôi nhà vùng quê nhà gần gũi thiên nhiên không gian xanh

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