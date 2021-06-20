Mẹ trẻ Đà Nẵng 'chất chơi’ trồng giàn cà chua 'bạch tuộc' đỏ au, mọng nước, cả nhà ăn hoài không hết

Nhà đẹp 20/06/2021 06:28

Hiện nay, cà chua bạch tuộc khiến hội chị em vô cùng thích thú bởi giống cà chua này thường cho năng suất cao và thân cây lan rộng bao kín cả giàn giống như một con bạch tuộc. Tuy nhiên, cách trồng loại cà chua này khá ít người biết đến.

Cà chua bạch tuộc là giống cây trồng được lai tạo giữa cà chua và nho có xuất xứ từ Trung Quốc. Với những đặc điểm đa dạng như đem đến năng suất cao, chống chịu được với sâu bệnh và thân cây lan rộng bao kín cả giàn giống như một con bạch tuộc... Vậy nên, không ít người mong muốn trồng cà chua bạch tuộc tại nhà.

Trong hội dành cho những người "Yêu bếp", chị Trúc Hòa đã chia sẻ những hình ảnh về giàn cà chua bạch tuộc chín đỏ tươi của mình. Cô chia sẻ rằng: "Trồng cà chua bạch tuộc không khó, chỉ thử lòng kiên nhẫn và sự tỉ mỉ của bạn. Khác với cà chua thường là cho leo giàn, tạo tán và cho hoa ra đồng loạt mới có được giàn cà chua đẹp". Sau khi bài viết được đăng tải, vườn cà chua trên sân thượng của mẹ Đà Nẵng nhận được nhiều lời khen ngợi và ngưỡng mộ.

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Vườn cà chua tại nhà của chị Trúc Hòa ở TP.Đà Nẵng - Ảnh: FBNV
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Những chùm cà chua mọng nước sau khi được mẹ trẻ khéo léo chăm sóc - Ảnh: FBNV
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Giàn cà chua đỏ mọng nước khiến hội chị em trầm trồ và mê mẩn - Ảnh: FBNV
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Cà chua bạch tuộc rất sai trái, mỗi lần thu hoạch chị Hòa hái được cả 4 giỏ to - Ảnh: FBNV

Với những nhà nông "mới nhú" và chuẩn bị "lấn sân" sang công việc trồng trọt cà chua bạch tuộc tại gia, mẹ trẻ đã bật mí những 'bí kíp' vô cùng cụ thể và tỉ mỉ. Để trồng loại cà chua này, bạn cần dựa theo thể tích như sau: Chiều dài 1,5 mét, bề ngang rộng 1 mét và chiều cao 60 cm.

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Khi bắt đầu, bạn trồng hơi nghiêng để về sau thân cây già, lấp thân tạo thêm bộ rễ dài và khoẻ hơn - Ảnh: FBNV
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Sau đó, bạn định hình cho cây nằm nghiêng, cắt hết nhánh phụ nuôi 1 thân chính. Song, bạn nên cắt chừa lại 2cm để không bị ảnh hưởng thân cây - Ảnh: FBNV
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Sau đó, bạn tỉa lá già, lấp thân cây và bắt đầu để nhánh phụ và hoa - Ảnh: FBNV

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Sau một tháng chăm sóc, hoa nở và bắt đầu ra quả - Ảnh: FBNV
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Giàn cà chua đã có thể thu hoạch dần rồi - Ảnh: FBNV
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Khi thấy lá già, bạn nhớ tỉa dần - Ảnh: FBNV
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Phòng trường hợp chim phá giàn cà chua, mẹ trẻ treo đầu ma nơ canh lơ lửng, khiến nhiều người phì cười - Ảnh: FBNV

Qua bài viết này, hội chị em mê mệt giống cà chua bạch tuộc đã có thể bắt tay trồng thử. Cách trồng cà chua bạch tuộc cũng vô cùng đơn giản, quan trọng nhất là phần lên giàn cho cây. Khi bạn đã nắm được hết kỹ thuật trồng trọt của loại cà chua này, bạn có thể thưởng thức được giống cà chua đang thịnh hành và siêu hấp dẫn này với gia đình của mình.

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