Mẹ trẻ khoe ‘chiến tích’ trồng chục loại dưa ‘sai trĩu cành, trăm trái như một’, CĐM hỏi ngặt: ‘Chị là thủ khoa nông nghiệp hả?’

Nhà đẹp 06/06/2021 12:23

Một bà mẹ trẻ đã khiến ai nấy không thể rời mắt và nể phục bởi tay nghề trồng dưa vô cùng “mát tay”, trái nào trái nấy to đều và “xếp hàng” thẳng tắp.

Với người những “nông dân” thành thị, họ thường tận dụng những không gian rộng rãi trước sân nhà, hay sân thượng thoáng đãng để trồng trọt. Các nhà nông Sài Thành trồng trọt các loại rau, cây ăn quả vừa để thoả mãn đam mê nhà nông vừa tiết kiệm một khoảng chi phí cho sinh hoạt hằng ngày của mình.

Đối với bạn Ngọc Anh cũng vậy, bạn đã tận dụng không gian trên sân thượng để trồng các loại dưa như dưa lưới, dưa hấu, dưa gang vàng... Chia sẻ trên hội nhóm dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Ngọc Anh cho biết: “Mình sống ở Sài Gòn, nhà mình khá là cũ và đơn giản. Điểm thú vị của ngôi nhà có lẽ là sân thượng nhỏ xinh, bốn mùa hoa trái. Mình xin chia sẻ vài hình ảnh vườn sân thượng nhà mình đến mọi người”.

Sau khi được đăng tải, vườn cây trong nhà của mẹ trẻ nhận được "mưa lời khen" từ hội chị em bởi tay nghề trồng trọt vô cùng "mát tay" và chuyên nghiệp như một nhà nông thứ thiệt.

vuon cay trong nha
Mẹ trẻ Sài Thành nổi tiếng 'mát tay' trong việc trồng dưa - Ảnh: FBNV

vuon cay trong nha 1
Dưa lưới vàng xếp đều thẳng tắp - Ảnh: FBNV
vuon cay trong nha 2
Quả nào quả nấy to tròn chất lượng vô cùng - Ảnh: FBNV
vuon cay trong nha 3
Tuy số lượng không nhiều nhưng các loại dưa đều to tròn và chất lượng - Ảnh: FBNV
vuon cay trong nha 4
Dưa lưới xanh to đều san sát với nhau - Ảnh: FBNV
vuon cay trong nha 5
Dưa lưới Hàn cũng được mẹ trẻ 'chinh phục' ngay trong vườn nhà - Ảnh: FBNV
vuon cay trong nha 6
Dưa hấu xanh mướt mát cả khu vườn - Ảnh: FBNV
vuon cay trong nha 7
Dưa bở trổ đều trên giàn - Ảnh: FBNV
vuon cay trong nha 8
Cả giàn dưa vô cùng xum xuê - Ảnh: FBNV
vuon cay trong nha 9
Dưa sai trái đều tăm tắp như những chú lợn con - Ảnh: FBNV
vuon cay trong nha 10
Dưa lưới Nhật tên Wanxiang - Ảnh: FBNV
vuon cay trong nha 11
Nặng trĩu và rực vàng một một góc dưa lê Hàn - Ảnh: FBNV
vuon cay trong nha 12
Hàng chục trái dưa lưới vô cùng chất lượng - Ảnh: FBNV
vuon cay trong nha 13
Dưa có vỏ mỏng và ít hạt ai nấy nhìn đều mê tít - Ảnh: FBNV

Thậm chí, vì bạn Ngọc Anh trồng quá khéo tay nên CĐM còn cho rằng Ngọc Anh là phải cao thủ, cỡ hàng "thủ khoa nông nghiệp" mới trồng được hay như vậy.

Mẹ trẻ khoe ‘chiến tích’ trồng chục loại dưa ‘sai trĩu cành, trăm trái như một’, CĐM hỏi ngặt: ‘Chị là thủ khoa nông nghiệp hả?’ - Ảnh 15
Cư dân mạng cho rằng bạn Ngọc Anh phải giỏi lắm, cỡ thủ khoa nông nghiệp mới trồng được vườn dưa sai trái, đều tăm tắp như vậy - Ảnh: Chụp màn hình

Một vườn cây trồng tại nhà vừa giúp tiết kiệm chi phí mua thực phẩm lại đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Đồng thời, khi không gian sân thượng được "phủ xanh" sẽ giúp ngôi nhà bạn được mát mẻ và trong lành hơn.

Từng ‘hào phóng’ khoe nhà ‘tất tần tật’, nàng dâu thảo tiếp tục gây chú ý với khu vườn ‘xanh mơn mởn’ của mình

Từng ‘hào phóng’ khoe nhà ‘tất tần tật’, nàng dâu thảo tiếp tục gây chú ý với khu vườn ‘xanh mơn mởn’ của mình

Khu vườn xanh mướt mát của đôi vợ chồng trẻ khiến nhiều người không khỏi “mắt chữ O, miệng chữ A” ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xem thêm
Từ khóa:   Mẹ trẻ trồng dưa cách tận dụng không gian sân thượng cách trồng dưa lưới

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 18 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực