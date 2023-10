Mẹ trẻ khoe ‘chiến tích’ trồng chục loại dưa ‘sai trĩu cành, trăm trái như một’, CĐM hỏi ngặt: ‘Chị là thủ khoa nông nghiệp hả?’

Dưa lưới vàng xếp đều thẳng tắp - Ảnh: FBNV Quả nào quả nấy to tròn chất lượng vô cùng - Ảnh: FBNV Tuy số lượng không nhiều nhưng các loại dưa đều to tròn và chất lượng - Ảnh: FBNV Dưa lưới xanh to đều san sát với nhau - Ảnh: FBNV Dưa lưới Hàn cũng được mẹ trẻ 'chinh phục' ngay trong vườn nhà - Ảnh: FBNV Dưa hấu xanh mướt mát cả khu vườn - Ảnh: FBNV Dưa bở trổ đều trên giàn - Ảnh: FBNV Cả giàn dưa vô cùng xum xuê - Ảnh: FBNV Dưa sai trái đều tăm tắp như những chú lợn con - Ảnh: FBNV Dưa lưới Nhật tên Wanxiang - Ảnh: FBNV Nặng trĩu và rực vàng một một góc dưa lê Hàn - Ảnh: FBNV Hàng chục trái dưa lưới vô cùng chất lượng - Ảnh: FBNV Dưa có vỏ mỏng và ít hạt ai nấy nhìn đều mê tít - Ảnh: FBNV

Thậm chí, vì bạn Ngọc Anh trồng quá khéo tay nên CĐM còn cho rằng Ngọc Anh là phải cao thủ, cỡ hàng "thủ khoa nông nghiệp" mới trồng được hay như vậy.

Cư dân mạng cho rằng bạn Ngọc Anh phải giỏi lắm, cỡ thủ khoa nông nghiệp mới trồng được vườn dưa sai trái, đều tăm tắp như vậy - Ảnh: Chụp màn hình

Một vườn cây trồng tại nhà vừa giúp tiết kiệm chi phí mua thực phẩm lại đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Đồng thời, khi không gian sân thượng được "phủ xanh" sẽ giúp ngôi nhà bạn được mát mẻ và trong lành hơn.