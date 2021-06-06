Mẹ trẻ khoe ‘chiến tích’ trồng chục loại dưa ‘sai trĩu cành, trăm trái như một’, CĐM hỏi ngặt: ‘Chị là thủ khoa nông nghiệp hả?’

Một bà mẹ trẻ đã khiến ai nấy không thể rời mắt và nể phục bởi tay nghề trồng dưa vô cùng “mát tay”, trái nào trái nấy to đều và “xếp hàng” thẳng tắp.

Với người những “nông dân” thành thị, họ thường tận dụng những không gian rộng rãi trước sân nhà, hay sân thượng thoáng đãng để trồng trọt. Các nhà nông Sài Thành trồng trọt các loại rau, cây ăn quả vừa để thoả mãn đam mê nhà nông vừa tiết kiệm một khoảng chi phí cho sinh hoạt hằng ngày của mình. Đối với bạn Ngọc Anh cũng vậy, bạn đã tận dụng không gian trên sân thượng để trồng các loại dưa như dưa lưới, dưa hấu, dưa gang vàng... Chia sẻ trên hội nhóm dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Ngọc Anh cho biết: “Mình sống ở Sài Gòn, nhà mình khá là cũ và đơn giản. Điểm thú vị của ngôi nhà có lẽ là sân thượng nhỏ xinh, bốn mùa hoa trái. Mình xin chia sẻ vài hình ảnh vườn sân thượng nhà mình đến mọi người”.

Sau khi được đăng tải, vườn cây trong nhà của mẹ trẻ nhận được "mưa lời khen" từ hội chị em bởi tay nghề trồng trọt vô cùng "mát tay" và chuyên nghiệp như một nhà nông thứ thiệt. Mẹ trẻ Sài Thành nổi tiếng 'mát tay' trong việc trồng dưa - Ảnh: FBNV

Dưa lưới vàng xếp đều thẳng tắp - Ảnh: FBNV Quả nào quả nấy to tròn chất lượng vô cùng - Ảnh: FBNV Tuy số lượng không nhiều nhưng các loại dưa đều to tròn và chất lượng - Ảnh: FBNV Dưa lưới xanh to đều san sát với nhau - Ảnh: FBNV Dưa lưới Hàn cũng được mẹ trẻ 'chinh phục' ngay trong vườn nhà - Ảnh: FBNV Dưa hấu xanh mướt mát cả khu vườn - Ảnh: FBNV Dưa bở trổ đều trên giàn - Ảnh: FBNV Cả giàn dưa vô cùng xum xuê - Ảnh: FBNV Dưa sai trái đều tăm tắp như những chú lợn con - Ảnh: FBNV Dưa lưới Nhật tên Wanxiang - Ảnh: FBNV Nặng trĩu và rực vàng một một góc dưa lê Hàn - Ảnh: FBNV Hàng chục trái dưa lưới vô cùng chất lượng - Ảnh: FBNV Dưa có vỏ mỏng và ít hạt ai nấy nhìn đều mê tít - Ảnh: FBNV Thậm chí, vì bạn Ngọc Anh trồng quá khéo tay nên CĐM còn cho rằng Ngọc Anh là phải cao thủ, cỡ hàng "thủ khoa nông nghiệp" mới trồng được hay như vậy. Cư dân mạng cho rằng bạn Ngọc Anh phải giỏi lắm, cỡ thủ khoa nông nghiệp mới trồng được vườn dưa sai trái, đều tăm tắp như vậy - Ảnh: Chụp màn hình Một vườn cây trồng tại nhà vừa giúp tiết kiệm chi phí mua thực phẩm lại đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Đồng thời, khi không gian sân thượng được "phủ xanh" sẽ giúp ngôi nhà bạn được mát mẻ và trong lành hơn.

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