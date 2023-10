Từng ‘hào phóng’ khoe nhà ‘tất tần tật’, nàng dâu thảo tiếp tục gây chú ý với khu vườn ‘xanh mơn mởn’ của mình

Cô nàng cho hay: “Thú thật, mình là một cô gái thành thị chính gốc, tuổi thơ sẽ không có những trò nghịch đất xúc cát, hay tận mắt thấy con heo, con trâu ngoài đời thật. Cho đến khi mình lấy chồng, nhà chồng mình có một mảnh vườn nho nhỏ thôi nhưng hình như chẳng thiếu loại cây gì. Ngày mới về làm dâu, mình ra vườn nhìn mà ngơ ngác với nhiều loại cây loại rau lạ hoắc. Và luôn thắc mắc tại sao chồng mình có thể kể đủ tên các loại cây trái trong vườn nhà mà mình nhìn hoài cũng chẳng biết tụi nó nằm ở đâu”.

Những khay rau, củ, quả như bầu hồ lô, cà rốt, xà lách tươi ngon - Ảnh: FBNV Cả một góc vườn dành để trồng gấc - Ảnh: FBNV Cây thanh long tỏa nhánh xum xuê nhiều trái - Ảnh: FBNV Một dàn bầu hồ lô đẹp mắt và xanh mướt - Ảnh: FBNV Ớt chuông xanh ngát và mọc thành chùm nhìn phát mê - Ảnh: FBNV Cây khế bắt đầu sai quả và dần chín vàng - Ảnh: FBNV Khu vườn còn trồng vài bụi bắp trái to - Ảnh: FBNV Cà chua bắt đầu mọc dần - Ảnh: FBNV Cây cải kale 'phủ xanh' cả một góc vườn - Ảnh: FBNV Xà lách xanh ngắt và tươi ngon vô cùng - Ảnh: FBNV Khu vườn không thiếu các loại rau thơm - Ảnh: FBNV Bụi hẹ mọc um tùm trong vườn - Ảnh: FBNV Rau húng lủi thơm ngát cả góc vườn - Ảnh: FBNV Cây rau me tận dụng để nấu canh chua vô cùng tuyệt vời - Ảnh: FBNV Bắp cải 'siêu to khổng lồ' xếp hàng 'đua nhau' tươi tốt - Ảnh: FBNV Cải thảo cũng to và tươi tốt - Ảnh: FBNV Khu vườn được gia chủ chăm sóc hằng ngày - Ảnh: FBNV

“Bản thân mình không có khiếu trồng trọt, chăm cây chăm hoa, nhưng đam mê của mình lại là lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Mỗi lần ra vườn mình lại gom được mớ ảnh mà nhìn vô là mát con mắt liền. Cuộc sống càng hiện đại người ta lại càng mong muốn có nhiều không gian xanh, thực phẩm sạch để ăn. Ba mẹ chồng mình ra sức chăm sóc để mong cho con cháu có “đồ sạch” để ăn. Mỗi lần nhìn thành quả thu hoạch được, ông bà lại cảm thấy xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra”, cô nàng chia sẻ những tâm sự của mình.

Cũng nhờ tình yêu thương dành cho con cháu mà cha mẹ chồng của "nàng dâu phố thị" đã không quản ngại vất vả chăm sóc cho vườn rau, vườn cây luôn tươi tốt xanh um.

Một trong những hạnh phúc của nhà nông là được ngắm nhìn thành quả của mình - Ảnh: FBNV Cải bó xôi sau khi được thu hoạch - Ảnh: FBNV Thành quả như ý là cả hạnh phúc của người trồng - Ảnh: FBNV

Một ngôi nhà sở hữu một khu vườn xanh, sạch, đẹp, chắc hẳn là một trong những mong muốn của nhiều người. Không gian xanh trong ngôi nhà sẽ giúp bạn có cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn bởi bầu không khí luôn trong lành và thoáng mát từ thiên nhiên lan toả.