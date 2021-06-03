Từng ‘hào phóng’ khoe nhà ‘tất tần tật’, nàng dâu thảo tiếp tục gây chú ý với khu vườn ‘xanh mơn mởn’ của mình

Khu vườn xanh mướt mát của đôi vợ chồng trẻ khiến nhiều người không khỏi “mắt chữ O, miệng chữ A” ngay từ cái nhìn đầu tiên.
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Với xu hướng ngày này, những ngôi nhà có diện tích kha khá rộng thường được thiết kế thêm một không gian để trồng trọt cây xanh, rau xanh... Việc người thành thị trở thành những “nhà nông” không tốn quá nhiều thời gian, mà những loại cây trồng này sẽ cho bạn rau, củ ăn quanh năm vừa an toàn và vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt.
Mới đây, trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Đan Vy đã chia sẻ những hình ảnh về khu vườn xanh tươi với nhiều loại cây trồng. Sau khi cô nàng và chồng chuyển đến căn nhà mới, khu vườn đã được trồng từ 4 năm trước cho tới tận bây giờ.
Cô nàng cho hay: “Thú thật, mình là một cô gái thành thị chính gốc, tuổi thơ sẽ không có những trò nghịch đất xúc cát, hay tận mắt thấy con heo, con trâu ngoài đời thật. Cho đến khi mình lấy chồng, nhà chồng mình có một mảnh vườn nho nhỏ thôi nhưng hình như chẳng thiếu loại cây gì. Ngày mới về làm dâu, mình ra vườn nhìn mà ngơ ngác với nhiều loại cây loại rau lạ hoắc. Và luôn thắc mắc tại sao chồng mình có thể kể đủ tên các loại cây trái trong vườn nhà mà mình nhìn hoài cũng chẳng biết tụi nó nằm ở đâu”.
“Bản thân mình không có khiếu trồng trọt, chăm cây chăm hoa, nhưng đam mê của mình lại là lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Mỗi lần ra vườn mình lại gom được mớ ảnh mà nhìn vô là mát con mắt liền. Cuộc sống càng hiện đại người ta lại càng mong muốn có nhiều không gian xanh, thực phẩm sạch để ăn. Ba mẹ chồng mình ra sức chăm sóc để mong cho con cháu có “đồ sạch” để ăn. Mỗi lần nhìn thành quả thu hoạch được, ông bà lại cảm thấy xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra”, cô nàng chia sẻ những tâm sự của mình.
Cũng nhờ tình yêu thương dành cho con cháu mà cha mẹ chồng của "nàng dâu phố thị" đã không quản ngại vất vả chăm sóc cho vườn rau, vườn cây luôn tươi tốt xanh um.
Một ngôi nhà sở hữu một khu vườn xanh, sạch, đẹp, chắc hẳn là một trong những mong muốn của nhiều người. Không gian xanh trong ngôi nhà sẽ giúp bạn có cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn bởi bầu không khí luôn trong lành và thoáng mát từ thiên nhiên lan toả.