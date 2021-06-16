Nữ gymer bỏ phố về quê trồng rau sạch: Thành quả bất ngờ sau 1 năm kiên trì nhờ tính 'cứng đầu' không bỏ cuộc

Bỏ phố về quê - cụm từ không còn xa lạ khi mà ngày càng nhiều bạn trẻ sau nhiều năm bôn ba nơi thành thị quyết định trở về quê, theo đuổi con đường làm nông. Nhiều người chê cười nhưng xét về mặt tích cực, nhiều bạn trẻ đã thành công và khẳng định được bản thân nhờ điều này.

"Nếu mà mệt quá, giữa thành phố sống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau” - Một câu hỏi của Đen Vâu đã trở thành động lực cho nhiều bạn trẻ quyết bỏ phố về quê để mở ra cho mình một cơ hội mới. Điệp vốn đã có một công việc ổn định ở thành phố lớn những vẫn quyết về quê để trồng rau - Ảnh: FBNV Cô bạn với nickname Điệp Đỏng Đảnh cũng là một người như thế. Có một công việc ổn định tại thành phố lớn, Điệp quyết bỏ ngang để về quê vào năm 29 tuổi. Vì dù cho có một cuộc sống thoải mái tại phố thị, Điệp luôn suy nghĩ về khu vườn đầy hoa trái, có góc nhỏ nuôi gà và nhốt lợn.



Một góc trong khu vườn rộng 1.000m của Điệp - Ảnh: FBNV Nghĩ là làm, Điệp xin nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Được xếp gặng hỏi mãi, cô nàng mới dám trả lời là về trồng rau vì cô biết chắc ai lại tin một người ham chơi như mình lại về quê sống được. Sau khi xin nghỉ, đồng nghiệp và bạn bè nhìn Điệp với con mắt khác thường. Có người nói chắc chỉ được 3 tháng, cô nàng lại khăn gói lên phố ngay thôi.

Vì vườn rộng, Điệp trồng rất nhiều rau củ - Ảnh: FBNV Cùng với đó là rất nhiều loại hoa - Ảnh: FBNV "Bản thân là đứa cứng đầu dù thế nào cũng không bỏ cuộc, mình quyết phải về trồng được nhiều rau sạch không những để ăn mà còn tạo ra nguồn thu nhập từ rau." - Điệp chia sẻ. Tuy sống và làm việc đã lâu tại thành phố, gia đình của Điệp lại là gia đình thuần nông. Nhưng không dễ dàng gì cho Điệp được về quê bởi tuy gia đình làm nông những không ai muốn cô theo nghiệp gia đình. Điệp chỉ có cách ngày ngày kiên nhẫn để chứng minh cho gia đình mình thấy quyết định về quê của cô không phải là quyết định nông nổi.

Dưa hấu trong vườn Điệp đều là loại dưa vỏ mỏng - Ảnh: FBNV Khu vườn được tận dụng tối đa khi kết hợp nhiều loại hoa quả và rau củ - Ảnh: FBNV Những ngày đầu, khó khăn là điều không tránh khỏi khi định hướng của Điệp là rau sạch 100% không phân thuốc hóa học. Những quả không dùng thuốc không có vẻ ngoài đẹp đẽ, bắt mắt như những quả khác. Hoa màu cũng phải kết hợp nhiều loại trên một mảnh vườn để thu về nhiều nguồn lời hơn thay vì chỉ trồng một vài loại. Thành quả mỗi khi thu hoạch là cả một vườn hạnh phúc - Ảnh: FBNV Điệp còn dùng một góc sân, dưới dàn mướp để nuôi gà và lợn - Ảnh: FBNV Qua một năm cố gắng, gia đình Điệp không còn phản đối nữa mà quay sang giúp đỡ cô. Từ từ, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, Điệp đã chứng minh cho lựa chọn của mình là không nông nổi. Những quả ớt đỏ thẳm khi tới mùa thu hoạch - Ảnh: FBNV Điệp còn tiết lộ mình trồng hơn 100 loại hoa khác nhau trong vườn - Ảnh: FBNV "Gia đình tin tưởng vào sự cố gắng và quyết tâm của mình đó thật là điều may mắn. Và hơn hết mình được sống gần gũi thiên nhiên, ăn các rau củ mình tự trồng và cũng giúp nhiều gia đình tiếp cận được nguồn rau củ không phân bón hoá học, thuốc trừ sâu." - Điệp hạnh phúc nói.

Lo xa, mẹ trẻ trang trí căn hộ nhỏ mà cực xinh để dành ra riêng cho 2 cô con gái độc thân Những năm trở lại đây, trào lưu sống trong những ngôi nhà chỉ vài chục mét vuông nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi được ưa chuộng bởi giá thành thấp, không tốn nhiều chi phí để trang hoàng mà lại phù hợp với việc ngày càng nhiều người chọn lối sống độc thân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-gymer-bo-pho-ve-que-trong-rau-sach-thanh-qua-bat-ngo-sau-1-nam-kien-tri-nho-tinh-cung-dau-khong-bo-cuoc-408970.html