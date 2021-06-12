Ngôi nhà đẹp tựa 'nàng thơ' được 'bảo bọc' bởi thiên nhiên xanh ngắt giữa làng cổ Đường Lâm

Cơ ngơi có diện tích mặt sàn là 90 mét vuông được xây dựng trên khuôn viên 300 mét vuông. Cô nàng vui vẻ tâm sự: "Mình yêu căn nhà này lắm vì được xây trên mảnh vườn của ông bà, có nhiều cây xanh nhất và mang lại cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng, bình yên. Mình mới chụp bằng điện thoại và có vài tấm chụp máy film nên chưa thể diễn tả được vẻ đẹp của ngôi nhà thân yêu này. Mong là mọi người vẫn cảm nhận được vẻ đẹp nhẹ nhàng và bình yên của nơi đây".

Mới đây, trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn Duyên Hoàng đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà của mình "tọa lạc" ngay giữa làng làng cổ Đường Lâm , cách Hà Nội khoảng 45km.

Sau khi bài viết được đăng tải, ai nấy đều dành nhiều lời khen ngợi về ngôi nhà yên bình giữa chốn làng quê.

Căn nhà được thiết kế và xây dựng với các phòng vô cùng rộng rãi, thoáng đãng và đầy đủ tiện nghi. Căn nhà bao gồm tất cả 4 phòng ngủ riêng, 3 phòng tắm tách biệt, một không gian bếp nấu nướng và ăn uống, phòng khách rộng nghỉ ngơi và thư giãn cùng gia đình.

Không gian bếp được nối liền với phòng khách, nhờ diện tích rộng rãi nên không ảnh hưởng hay ám mùi khi nấu nướng - Ảnh: FBNV Đá cầu thang là đá terazzo làm nổi bật và sang trọng hơn cho ngôi nhà - Ảnh: FBNV Phòng ngủ còn được bố trí thêm bộ bàn ghế nhỏ xinh để thư giãn - Ảnh: FBNV Phòng ngủ được thiết kế giản đơn và sáng sủa - Ảnh: FBNV Phòng ngủ còn được trang trí thêm vài chậu cây nhỏ xinh tươi mát - Ảnh: FBNV Căn phòng tràn ngập nắng sớm và ánh sáng - Ảnh: FBNV Một góc 'chill' dành cho mỗi buổi sáng và chiều của gia chủ - Ảnh: FBNV Ngôi nhà còn có những góc 'sống ảo' vô cùng nghệ thuật - Ảnh: FBNV

Đồng thời, ngôi nhà còn có tận hai không gian sân thượng mát mẻ để ngắm hoàng hôn và bình minh với dãy núi Ba Vì nhìn từ xa.

"Vì mình thích cây xanh nên mình giữ lại tất cả cây xanh trong khu vườn để tạo bóng mát và phù hợp với thiết kế không gian mở, gần gũi với thiên nhiên. Vì vậy, quanh nhà giờ có bạt ngàn cây xanh, xoài, mít, hồng xiêm, cà chua, ớt, bưởi, hoa giấy, thiên lý, tigon, rặng dầu không, cúc tần ấn độ, bàng đài loan,… gi gỉ gì gi cây gì cũng có", cô nàng chia sẻ thêm.

Ngay cả khu vực sinh hoạt trong nhà, cô nàng cũng trang trí bằng những cây nhỏ xanh tươi mơn mởn.

Nhà đẹp luôn là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người, nhà không chỉ đơn thuần là nơi trú ngụ, sinh hoạt mà còn phản ánh rất nhiều về tính cách, cũng như lối sống riêng của gia chủ. Sở hữu ngôi nhà đẹp, xung quanh được bao bọc bởi thiên nhiên chính là mong ước chung của đại đa số mọi người hiện nay.