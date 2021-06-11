Trai đảm mách cách tự làm hộp đựng quần áo nhanh, gọn giúp tủ đồ luôn ngăn nắp, ai không biết phí cả đời

Sắp xếp tủ đồ theo phương pháp tối giản Konmari không chỉ giúp bạn tiết kiệm được không gian để quần áo, mà nhìn còn gọn gàng, tươm tấp. Bạn hãy thử áp dụng theo cách này ngay tại gia đình của mình.

Tủ đồ nhà bạn có đang trong tình trạng quần áo cứ chất chồng lên nhau, đến khi bạn cần tìm một món nào đó thì phải bới tung cả tủ đồ lên không? Việc làm này thật sự rất mất thời gian vừa khiến cho tủ đồ của bạn trở nên bừa bộn. Để giải quyết tình trạng này, anh Tien Trung Nguyen vừa chia sẻ một bí quyết tự làm hộp đựng quần áo và hướng dẫn sắp xếp tủ theo phương pháp Konmari vô cùng tiện lợi. Đối với những căn phòng có diện tích nhỏ, chúng ta có thể tiết kiệm được một khoảng không gian để một tủ đồ lớn bằng cách làm hộp đựng quần áo. Cách này rất đơn giản, chỉ cần cưa những thanh gỗ cho vừa với góc mà bạn dự định sẽ để, sau đó, chỉ cần dán các thanh gỗ bằng keo dán gỗ thành hình vuông là xong.

Cưa các thanh gỗ cho vừa với vị trí bạn dự định đặt vào, sau đó, dán các thanh gỗ lại với nhau thành hình vuông - Ảnh: FBNV Phân chia các ô nhỏ theo đồ mình cần bỏ vào như quần áo, vớ, khăn,... - Ảnh: FBNV Chủ bài viết cũng chia sẻ thêm, bạn cũng có thể tận dụng bìa cứng hoặc các thanh nhựa dẻo, dùng keo đính lại làm hộp cũng được, không nhất thiết phải là gỗ nhưng đóng gỗ sẽ đẹp và bền hơn. Hoặc có thể mua tấm nhựa phân chia đồ thông minh cho sẵn trên các trang mua sắm trực tuyến. Còn với phương pháp sắp xếp quần áo theo kiểu tối giản Konmari, anh Tien Trung Nguyen cũng chia sẻ cách này chúng ta sẽ gấp quần áo đứng thẳng thay vì nằm chồng lên nhau, không những tủ đồ sẽ trông gọn và đẹp mắt hơn mà còn tiết kiệm được chỗ, nhìn được bao quát tủ quần áo.

Xếp quần áo vào hộp như này tiết kiệm được rất nhiều chỗ - Ảnh: FBNV Quần áo được sắp xếp gọn gàng trong các hộp đựng, lại có thể dễ dàng tìm được món đồ đang cần mà không phải bới hết lên - Ảnh: FBNV Cách gấp quần áo này được thực hiện theo các bước sau, các bạn tham khảo và áp dụng nhé: Cách gấp áo thun nhanh: Cách gấp này cũng có thể áp dụng với áo dài tay với một điều chỉnh nhỏ. Sau khi gấp ngược tay áo ở bước 2 và 3, bạn hãy gấp tay áo xuống dọc theo thân áo trước khi tiếp tục. -Bước 1: Chia áo làm 3 phần -Bước 2: Gấp phần áo bên phải vào giữa, gấp ngược tay áo -Bước 3: Lặp lại như bước 2 với phần áo bên trái -Bước 4: Gấp đôi theo chiều dọc để tạo thành hình chữ nhật chừa một đoạn khoảng 5cm -Bước 5: Gấp đôi một lần nữa. Cất áo theo chiều thẳng đứng, nếu áo có thể đứng vững, bạn đã thành công. Cách gấp áp thun thẳng đứng theo phương pháp Konmari - Ảnh minh hoạ: Redonline Cách gấp gần Jeans nhanh -Bước 1: Trải quần jeans lên một mặt phẳng -Bước 2: Gấp đôi quần theo chiều rộng -Bước 3: Gấp phần đũng quần hướng vào trong -Bước 4: Gấp đôi quần lại và chừa 1 khoảng ở phần lưng quần -Bước 5: Chia quần thành 3 phần và gấp để quần có thể đứng được khi để thẳng đứng. Cách gấp quần Jeans thẳng đứng nhanh - Ảnh minh hoạ: Readersdigest Với quần shorts, bạn có thể gấp đôi ống quần, sau đó gấp phần đũng quần hướng vào trong và xếp đôi quần lại. Đối với quần shorts từ những chất liệu dày dặn hơn, chỉ cần gấp ống quần trái lên ống quần phải rồi gấp đôi lại - Ảnh minh hoạ: Durhamwomensnetwork Cách gấp nội y nhanh: -Bước 1: Đặt đồ lót trên mặt phẳng phía trước mặt -Bước 2: Gấp đôi theo chiều dài -Bước 3: Gấp hai mép quần lại và cuộn lên. Hướng mặt quần có chi tiết trang trí ra ngoài. Cách gấp nội y nhanh - Ảnh minh hoạ: Ảnh: Readersdigest Cách gấp vớ, tất: Đối với quần vớ dài, bạn có thể tham khảo cách gấp như quần jeans. Sau khi gấp đôi quần vớ theo chiều rộng, gấp làm 3 rồi cuộn lại gọn gàng. -Bước 1: Xếp chồng hai chiếc tất lên nhau -Bước 2: Gấp đôi 2 lần -Bước 3: Cất đôi tất đã gấp theo chiều thẳng đứng. Cách gấp vớ, tất để sắp xếp gọn gàng - Ảnh minh hoạ: Sparkjoylifestyle Áp dụng các cách gấp quần áo nhanh như trên sẽ giúp bạn tiết kiệm diện tích chiếm dụng của các món đồ, tối ưu hóa chiều cao của tủ đồ, đồng thời giúp bạn tìm kiếm quần áo dễ dàng hơn. Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn khi thực hiện phương pháp này nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trai-dam-mach-cach-tu-lam-hop-dung-quan-ao-nhanh-gon-giup-tu-do-luon-ngan-nap-ai-khong-biet-phi-ca-doi-408356.html