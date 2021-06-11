Khoe nhà siêu giàu qua ‘màn ảnh nhỏ’, nhiều cô gái ước được làm ‘nóc nhà’ của hot boy tuổi trẻ tài cao

Việc người trẻ tuổi sở hữu cho mình một ngôi nhà đẹp và hoành tráng sẽ khiến cho bao người trầm trồ và ngưỡng mộ. Sau bao nỗ lực, đó chính là một trong những “trái ngọt” mà các bạn trẻ xứng đáng có được.

Trong hội dành cho những người “Nghiện nhà”, bạn Vũ Hải Nam chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà dành cho tuổi suýt 30 của mình. Anh trải lòng: “Sau gần nửa năm dồn tâm huyết sửa sang xây dựng thì cuối cùng căn nhà thứ 3 cũng hoàn thiện. Căn nhà khi gần 30 cũng khác nhiều với căn nhà lúc 20 hay 25, vẫn trẻ trung hiện đại nhưng cũng "trầm" tính hơn rất nhiều”. Màu chủ đạo của căn nhà là gam màu tối, nổi bật là màu đen và xám. Sơn những gam màu tối cũng là một ý tưởng khá hay để bạn tạo nên một không gian sống mới mẻ thay vì lựa chọn những gam màu sáng hoặc trắng như thông thường. Đồng thời, những gam màu này còn thể hiện sự phá cách, sang trọng, hiện đại và phản ánh một phần cá tính mạnh mẽ của chủ nhân ngôi nhà.

Phòng khách vào khoảng thời gian thành phố đã lên đèn - Ảnh: FBNV Toàn cảnh tầng 1 của ngôi nhà - Ảnh: FBNV Phía dưới cầu thang được trang trí bằng những bearbrick 'khổng lồ' - Ảnh: FBNV Nền đá được trang trí khá nghệ thuật trong căn hộ - Ảnh: FBNV Một kệ sưu tập các loại rượu vô cùng hoành tráng chứng tỏ độ chịu chi của gia chủ - Ảnh: FBNV Tủ đồ kết hợp thêm kệ để giày sang trọng và tiện nghi - Ảnh: FBNV Khi "già" hơn, người ta có lẽ lại thích ở nhà nhiều hơn là đến các chốn xô bồ. Vậy nên, tiêu chí để xây dựng ngôi nhà là phải có một diện tích đủ lớn, có không gian cho cả gia đình quây quần và tụ tập với hội bạn thân. “Với căn 2 tầng tổng diện tích 220 mét vuông thì mình dành phần lớn tầng 1 thiết kế không gian mở làm nơi sinh hoạt chung”, anh chia sẻ thêm.

Phòng bếp được nối thông với phòng khách - Ảnh: FBNV Các vật dụng được thiết kế vô cùng đơn giản nhưng rất hiện đại và sang trọng - Ảnh: FBNV Phòng tắm tầng 1 được thiết kế chủ yếu bằng đá hoa cương đen tuyền - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, phòng khách rộng rãi cùng bộ ghế sofa to và dài để khách đến thoải mái ngồi trò chuyện cùng gia chủ, cùng thưởng nhạc, nhâm nhi ly rượu vang, ngắm phong cảnh thành phố lúc lên đèn. Khi tụ tập xem phim thì mọi người có thể nằm thoải mái. Với phòng bếp, gia chủ đã đặt một chiếc bàn ăn đủ cho 12 người để mọi người có thể ngồi quây quần bên nhau vào những dịp đặc biệt. Bàn ăn dành cho 12 người - Ảnh: FBNV Góc thư giãn mỗi tối của chàng trai trẻ trong ngôi nhà - Ảnh: FBNV Ngoài không gian sinh hoạt chung, phòng làm việc được kê thêm chiếc sofa đủ to để nghỉ ngơi và đọc sách. “Mình dành trọn tầng 2 là nơi riêng tư gồm phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng ngủ phụ để bố mẹ sang chơi ngủ lại và phòng thờ”, chàng trai cho biết thêm. Sảnh tầng 2 thoáng đãng - Ảnh: FBNV

Phòng thay đồ được dành hẳn một không gian riêng - Ảnh: FBNV Phòng ngủ với thiết kế giản đơn, chỉ trang trí những vật dụng cần thiết, mang cảm giác rộng rãi và dễ chịu - Ảnh: FBNV Phòng ngủ có trang bị thêm một màn hình chiếu 'siêu to khổng lồ' để thư giãn và giải trí - Ảnh: FBNV Phòng tắm tọa lạc trên tầng 2 - Ảnh: FBNV Phòng ngủ phụ dành cho khách đến chơi của ngôi nhà - Ảnh: FBNV Phòng thờ trong căn nhà nhỏ nằm ở tầng 2 - Ảnh: FBNV Ngôi nhà với gu trang trí và nội thất đặc biệt sang trọng này sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho những bạn trẻ đang có ý định xây nhà trong tương lai. Một ngôi nhà lý tưởng, gia chủ không chỉ thêm yêu không gian sống của mình hơn mà giúp khẳng định gu nghệ thuật rất riêng của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoe-nha-sieu-giau-qua-man-anh-nho-nhieu-co-gai-uoc-duoc-lam-noc-nha-cua-hot-boy-tuoi-tre-tai-cao-408210.html